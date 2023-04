iliad-scopriamo-le-nuove-offerte-di-aprile-2023

Da quando i telefoni cellulari sono diventati parte integrante della nostra vita, la scelta del piano migliore è diventata una scelta cruciale. Per aprile 2023, Iliad offre una varietà di opzioni per soddisfare ogni esigenza e budget.

Il piano GIGA 150, che include chiamate e messaggi illimitati a soli 9,90 euro al mese, è uno dei più popolari. Offre l’accesso alla rete 5G più veloce e fino a 150 GB di traffico internet. Questo piano è adatto ai grandi utenti di Internet che desiderano una grande quantità di dati mentre sono in viaggio. È fondamentale ricordare, tuttavia, che la connessione internet 5G è accessibile solo in determinate aree e con dispositivi compatibili.

Iliad sta offrendo le nuove offerte di aprile 2023

Il piano FLASH 120, disponibile fino al 27 aprile, è un’altra alternativa interessante. I clienti possono ricevere messaggi telefonici e di testo illimitati e 120 gigabyte di trasmissione internet 4G/4G+ a soli 7,99 euro al mese. Il costo mensile non cambierà mai quando si sottoscrive questo piano a tariffa ridotta, con un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Il pacchetto solo voce è una soluzione fantastica per chi è semplicemente interessato a fare e ricevere telefonate. I clienti possono ottenere chiamate mensili illimitate per soli 4,99 euro al mese, il che è ideale per le persone anziane o per coloro che trascorrono molto tempo a casa e dipendono dal Wi-Fi per l’accesso a Internet.

Iliad offre ora un servizio di soli dati per chi desidera una connettività internet veloce e affidabile. I clienti pagano 13,99 euro al mese per 300 gigabyte di accesso a Internet 4G/4G+, con 13 GB dedicati al roaming in tutta Europa. Questo piano è adatto a chi non ha o ha una linea fissa obsoleta e ha bisogno di accedere a Internet a casa o in viaggio attraverso un router e una connessione wireless.

Inoltre, i consumatori che attivano uno di questi pacchetti possono ottenere la fibra Iliad a 19,99 euro al mese se scelgono il rinnovo automatico con una carta di credito, di debito o prepagata. Si tratta di una fantastica opportunità per ottenere internet veloce in fibra a basso costo.

Vale la pena ricordare che i piani di Iliad prevedono costi fissi a vita, nessuna sorpresa e una flessibilità totale.