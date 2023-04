MIMO Milano Monza Motor Show continua a delinearsi, iniziando a dimostrare di essere l’edizione più dinamica di sempre, il festival motoristico si terrà, come sempre del resto, all’interno dell’Autodromo di Monza dal 16 al 18 giugno 2023, con tante possibilità di effettuare test drive dei modelli più gettonati, oppure scoprire aree di intrattenimento e non solo.

Non solo l’evento sarà dinamico e spettacolare, anche il taglio del nastro potrà essere definito con i medesmi aggettivi, tutto pronto per il 16 giugno alle 15.30, con la Premiere Parade, una vera e propria parata in pista che vedrà sfilare tantissime vetture. Appena dietro le monoposto a guida autonoma, che sono state protagoniste della Indy Autonomous Challenge, si troveranno tutti i modelli più sostenibili, guidate a loro volta dai CEO dei rispettivi brand. Seguiranno a ruota i prototipi, gli spin-off e le supercar, con la chiusura della parata da parte dei mezzi speciali di Carabinieri, Esercito, Marina e Aeronautica, oltre che di tutti i modelli che prenderanno parte alla terza edizione del MIMO.

MIMO 2023, cosa ci aspetta

Alle 19 dello stesso giorno, 16 giugno 2023, sul circuito di Monza si attiverà la Monzanapolis Supercarc Parade, una sfilata a cui potranno partecipare tutti gli appassionati dei brand più lussuosi del pianeta, come Lotus, Porsche, Bentley, Lamborghini, Ferrari, Maserati o McLaren.

Sul rettilineo dell’iconico tracciato si troverà il focus sulle auto elettriche ed ibride plug-in, con importanti approfondimenti conoscitivi verso il mondo del futuro, per terminare l’evento con il 18 giugno alle 14, momento nel quale si terrà la finale della Indy Autonomous challenge, la gara, di cui vi parlavamo prima, a cui prenderanno parte tutte monoposto a guida autonoma, programmate da team composti da universitari (e non solo) provenienti da tutto il mondo.

