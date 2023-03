MIMO 2023, scopriamo tutte le attività assolutamente da non perdere

L’edizione 2023 del MIMO (Milano Monza Motor Show) è appena stata annunciata. L’evento dedicato agli appassionati dei motori oltre che delle due e quattro ruote si terrà dal 16 al 18 giugno 2023.

Gli stand in Piazza Duomo a Milano si affiancheranno agli eventi previsti all’Autodromo Nazionale Monza. In questo modo, sarà possibile provare direttamente su pista le novità proposte dalle oltre 40 aziende che parteciperanno.

Ma non è tutto, la parola d’ordine di MIMO 2023 sarà dinamicità e, per questo, il programma di appuntamenti è estremamente ricco e intenso. Ci saranno attività per tutti i gusti e sarà possibile ammirare hypercar, supercar, one-off, classiche di pregio, youngtimer e prototipi.

Il MIMO 2023 si terrà a giugno e permetterà agli appassionati di motori di vivere alcune esperienze incredibili con vetture storiche e moderne

Durante le tre giornate ci saranno appuntamenti assolutamente da non perdere. Venerdì 16 giugno si svolgeranno due grandi eventi, la Premiere Parade e la Monzanapolis. Si tratta di sfilate da 10km complessivi ottenuti dall’unione tra la pista di

Formula 1 e l’anello alta velocità. Queste due anime rappresentano il presente e il passato delle competizioni motoristiche.

La Premiere Parade partirà alle ore 16.30 e vedrà i rappresentanti delle case

automobilistiche al volante delle proprie auto insieme a giornalisti, testimonial,

sportivi e ambassador. La partenza della Monzanapolis è fissata alle ore 19.00 e vedrà la partecipazione di collezionisti e proprietari di Ferrari, Maserati, Lamborghini, McLaren, Bentley, Dallara, Porsche, Lotus.

La giornata di Sabato 17 giugno sarà dedicata ai club e ai meeting, tra i quali spicca la sfilata di celebrazione per i 120 anni di ACI Milano. La partenza per tutte le vetture iconiche della storia automotive è fissata dalla sede storica di corso Venezia a Milano. Una volta arrivati all’Autodromo Nazionale Monza, inizierà la sfilata di 10km sui circuiti uniti.

Domenica 18 giugno sarà una giornata dedicata alla Indy Autonomous Challenge. La competizione tra vetture a guida autonoma sbarca per la prima volta in Europa su un circuito complesso, composto da staccate e curve. Fino ad ora, le vetture hanno corso sugli anelli ad alta velocità tipici delle competizioni americane.

Le vetture sono le Dallara AV-23 che, attraverso sensori e software realizzati dai poli tecnologici delle università di tutto il mondo, si sfideranno in competizioni “head to head” ad eliminazione.