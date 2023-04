Usare la tecnologia per valutare le condizioni delle nostre strade è un concetto relativamente nuovo. In passato, la maggior parte si affida alla verifica visiva delle proprie strade per tenere traccia dei lavori di riparazione. Questo non è solo un compito pericoloso, è anche dispendioso in termini di tempo ed inefficiente.

Ma l’intelligenza artificiale non solo accelera il processo di valutazione, ma fornisce anche un’enorme quantità di dati oggettivi che possono essere utilizzati per ottenere risultati reali. RoadBotics è una di queste società e offre un software in gradod i monitorare e gestire le strade di tutto il mondo, il che consente ai proprietari di affrontare meglio la manutenzione.

“RoadBotics consente alle città di valutare le strade utilizzando l’intelligenza artificiale“, afferma Todd Saulle, project manager di RoadBotics. “Automatizziamo le ispezioni e generiamo dati oggettivi e utilizzabili sulle reti stradali. I governi, i proprietari di strade private e le società possono quindi utilizzare questi dati per pianificare e stabilire le priorità delle esigenze di manutenzione in modo da poter riparare le strade giuste al momento giusto“.

Un nuovo modo di gestire le strade

RoadBotics interviene e fornisce loro gli strumenti di cui hanno bisogno per visualizzare accuratamente lo stato delle loro risorse, in modo che possano utilizzare i dati per pianificare la manutenzione di conseguenza.

“L’attuale capacità dei gestori patrimoniali del settore pubblico e privato di avere una profonda comprensione della rete stradale è molto impegnativa“, aggiunge Saulle. “Ciò che i nostri dati e la nostra tecnologia offrono realmente è, spesso per la prima volta, una visione trasparente dell’intera rete stradale. Con queste potenti intuizioni, possono allocare le risorse in modo più mirato e conveniente che mai.”