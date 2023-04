L’intelligenza artificiale è in aumento, ma non nel modo inquietante che tutti pensano. Ci sono legittime preoccupazioni per questa tecnologia in rapido progresso, ma ci sono anche numerosi esempi di intelligenza artificiale che dimostrano che sta plasmando il futuro in meglio.

L’intelligenza artificiale ha già avuto un impatto positivo in un’ampia gamma di settori. Può automatizzare i processi per liberare i dipendenti da manodopera non necessaria, fornire opzioni di apprendimento personalizzate per gli studenti, consentire alle società di sicurezza informatica di implementare soluzioni più rapide e aiutare le aziende della moda a progettare capi di abbigliamento più aderenti per i propri clienti. Anche ChatGPT sta applicando il deep learning per rilevare errori di codifica e produrre risposte scritte alle domande. E questo è solo l’inizio.

Facciamo un tuffo più profondo in altri 36 esempi di intelligenza artificiale che dimostrano ulteriormente le diverse applicazioni dell’IA.

Robotica

I robot odierni basati sull’intelligenza artificiale sono in grado di risolvere problemi e “pensare” con capacità limitate. Di conseguenza, all’intelligenza artificiale viene affidato il compito di svolgere compiti sempre più complessi. Dal lavoro sulle catene di montaggio alla Tesla all’insegnamento dell’inglese agli studenti giapponesi, gli esempi di intelligenza artificiale nel campo della robotica sono numerosi.

iRobot

E’ probabilmente meglio conosciuto per aver sviluppato Roomba, l’aspirapolvere intelligente che utilizza l’intelligenza artificiale per scansionare le dimensioni della stanza, identificare gli ostacoli e ricordare i percorsi più efficienti per la pulizia. Può anche determinare la quantità di aspirazione da eseguire in base alle dimensioni di una stanza e non ha bisogno di assistenza umana per pulire i pavimenti.

Hanson Robotics

Hanson Robotics sta costruendo robot umanoidi con intelligenza artificiale sia per il mercato commerciale che per quello di consumo. La Sophia creata da Hanson è un robot incredibilmente avanzato. Attraverso l’intelligenza artificiale, Sophia può comunicare in modo efficiente con il linguaggio naturale e utilizzare le espressioni facciali per trasmettere emozioni simili a quelle umane.

Softbank Robotics

Softbank Robotics ha sviluppato un robot umanoide noto come Pepper, dotato di un “motore di emozioni” che lo rende “in grado di riconoscere i volti e le emozioni umane di base“. Pepper può operare in più di una dozzina di lingue e ha un touch screen collegato. Softbank ha anche sviluppato un robot bipede chiamato NAO, che può essere utilizzato in contesti educativi e di ricerca, nonché un aspirapolvere autonomo chiamato Whiz per gestire la pulizia degli uffici.

AI e assistenti intelligenti

Se hai mai chiesto a Siri di aiutarti a trovare i tuoi AirPods o hai detto ad Amazon Alexa di spegnere le luci, allora hai interagito con forse una delle forme più comuni di intelligenza artificiale che permea la vita di tutti i giorni.

L’intelligenza artificiale è la spina dorsale degli assistenti intelligenti, a cui è possibile accedere tramite la maggior parte dei telefoni oggi sul mercato e che vengono integrati anche nelle auto e nei dispositivi domestici intelligenti. A partire dal 2022, più di 120 milioni di persone utilizzeranno un assistente intelligente almeno una volta al mese.