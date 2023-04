Correva l’anno 2019 quando il produttore cinese Vivo presentò sul mercato il Vivo Y11. Ora, a distanza di quasi quattro anni, l’azienda ha deciso di riproporlo in una nuova versione per il 2023 con alcune modifiche estetiche e alcune specifiche tecniche differenti. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vivo annuncia ufficialmente il nuovo Vivo Y11 nell’edizione del 2023

Per questo nuovo anno il produttore cinese Vivo ha deciso di rinnovare un suo precedente dispositivo. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda ha da poco presentato in veste ufficiale il nuovo Vivo Y11 in edizione 2023. Rispetto al modello presentato nel corso del 2019, qui troviamo ovviamente un look ed un design leggermente differenti.



Qui, infatti, troviamo i bordi piatti sia sulla backcover sia sul display. Rimane invece l’ormai anacronistico notch a goccia centrale, dove ora trova posto una selfie camera da 5 MP. Il pannello rimane poi sempre un IPS LCD con una risoluzione pari ad HD+ e con refresh rate da 60Hz. Cambia però la diagonale, che ora è aumentata arrivando a 6.51 pollici.

A differenza del modello del 2019, la nuova versione dispone di un solo sensore fotografico posteriore da 8 MP più un piccolo flash LED. Sotto al cofano, troviamo poi il processore MediaTek Helio P35 con tagli di memoria comprendenti 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD. La batteria è da 5000 e si ricarica tramite una porta micro USB.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo Y11 2023 sarà distribuito ufficialmente in Cina ad un prezzo al cambio di circa 120 euro.