L’importante aggiornamento di Android Auto, annunciato per la prima volta lo scorso maggio, è finalmente disponibile per tutti. L’update porta un aspetto completamente nuovo al software insieme a una serie di nuove funzionalità che vanno da una versione più capace di Google Assistant alle chiavi dell’auto condivisibili.

La riprogettazione dell’interfaccia utente è la parte più entusiasmante. Si concentra su tre aspetti (navigazione, comunicazione e riproduzione multimediale) e li rende tutti accessibili attraverso un layout a schermo diviso che può adattarsi a tutti i tipi di dimensioni e forme dello schermo, quindi dovrebbe funzionare bene indipendentemente dal modello di auto.

Tra le nuove funzionalità c’è una versione migliorata di Google Assistant e la condivisione dell’orario di arrivo con i contatti.

Aggiunge ciò che Google afferma essere una delle funzionalità più richieste, una barra di avanzamento ricercabile per musica e podcast, e c’è anche il supporto pianificato per effettuare chiamate tramite WhatsApp, una funzionalità che sarà disponibile per gli utenti Samsung Galaxy e Pixel.

Condivisione delle chiavi

La condivisione delle chiavi è una funzionalità che era già disponibile per gli utenti Pixel e iPhone e il supporto si estenderà ai telefoni Samsung “presto” e ai telefoni Xiaomi “entro la fine dell’anno“. Verranno aggiunti anche altri marchi automobilistici, non ancora specificati. ma c’è di più. Verrà inoltre aggiunto il supporto di YouTube per aumentare le opzioni di intrattenimento in auto, mentre l’app Waze, già disponibile su alcuni modelli Renault, verrà presto lanciata per altre auto.

E c’è anche il supporto per le mappe HD di Google che offrono scan di qualità superiore con dettagli stradali più precisi, con l’intenzione di aiutare la guida assistita e autonoma in futuro. Sono ora disponibili su Volvo EX90 e Polestar 3, ma verrano aggiunte presto altre auto.