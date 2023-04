General Motors rimuoverà il supporto per Apple CarPlay e Android Auto nelle sue future linee di veicoli elettrici.

Come riporta Reuters, la mossa significa che i possessori di iPhone o Android non saranno più in grado di eseguire il mirroring degli schermi dei propri telefoni su un display del cruscotto GM, sebbene i modelli alimentati a gas, che GM continuerà a produrre fino al 2035, offriranno ancora questa funzione.

La Chevrolet Blazer 2024 sarà il primo veicolo elettrico GM che non avrà più questa funzione. GM fornirà invece i propri sistemi di navigazione e infotainment, che progetta con Google dal 2019. Come osserva Reuters, la collaborazione di Google sarà strettamente integrata con l’assistente alla guida Super Cruise di GM e includerà l’accesso a Google Maps e all’assistente vocale di Google senza costi aggiuntivi.

Una novità molto gradita

GM vuole portare avanti una strategia per trasformare i suoi veicoli elettrici in piattaforme per servizi di abbonamento digitale. I servizi e le applicazioni che offrirà il suo sistema di infotainment includono anche Spotify e Audible, la piattaforma di audiolibri di Amazon. Secondo quanto riferito, l’amministratore delegato di GM, Mary Barra, punta a raggiungere fino a 25 miliardi di dollari di entrate annuali entro il 2030.

Parlando della decisione, Edward Kummer, Chief Digital Officer di GM, ha dichiarato: “Abbiamo molte nuove funzionalità in arrivo che sono più strettamente associate alla navigazione. Non vogliamo progettare queste funzionalità in modo che dipendano dal fatto che una persona abbia un cellulare“.

Inoltre spiega che i futuri modelli elettrici saranno in grado di riprodurre musica o effettuare telefonate su iPhone o smartphone Android utilizzando il Bluetooth.