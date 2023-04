Whatsapp, il vero pesce d'aprile è la nuova truffa che sta circolando

Una nuova truffa online sta colpendo gli utenti di WhatsApp, sia nella versione mobile che in quella web, e la cosa più assurda è che punta al nostro lato più profondo. In che senso? Scopriamo insieme in cosa consiste e come proteggersi.

Whatsapp: tutti i dettagli sulla nuova truffa del momento

Purtroppo è tutto vero, non è un pesce d’aprile. Gli utenti di WhatsApp stanno ricevendo un messaggio da un numero sconosciuto, con un’immagine e il seguente testo: “Ciao, non ti contatto da molto tempo. Non so se ti ricordi ancora di me, quindi ti ho inviato una mia foto. Mi manchi molto. Come stai? Sono passato a un nuovo account Whatsapp e vorrei che tu aggiungessi il mio nuovo account Whatsapp. Possiamo connetterci meglio qui”.

Il messaggio contiene un link per connettersi con il presunto amico che ha cambiato numero. Tuttavia, è importante non cliccare su link sospetti, soprattutto se provengono da numeri con prefissi internazionali (+91 in questo caso) invece del +39 italiano. Questo perché cliccando sul link, si potrebbe dare accesso ai truffatori a molte informazioni private, incluse cronologia dei messaggi, foto e persino l’invio di messaggi ad altri contatti.

Ma quindi, come proteggersi dalla grande frode? Se si riceve questo messaggio truffaldino, è importante non cliccare sul link, bloccare il numero ed eliminare la chat. Se non si è ancora attivata la crittografia end-to-end come misura di sicurezza, è consigliabile farlo. WhatsApp suggerisce inoltre di non condividere mai il codice di registrazione a 6 cifre o il PIN per la verifica in due passaggi con nessuno, per evitare situazioni spiacevoli come quella in questione.