Whatsapp, stavolta i truffatori colpiscono i punti deboli dei genitori

Dopo la truffa del “Mi Manchi” su WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea di Meta continua ad essere presa di mira da criminali informatici, e ancora una volta vogliamo spiegarvi come proteggervi dal furto di dati e account.

Whatsapp: attenti alla nuova truffa, colpisce soprattutto le mamme

Questa nuova truffa è stata chiamata “ho cambiato numero“, poiché si basa sul messaggio inviato alle potenziali vittime, spesso madri che potrebbero cadere inconsapevolmente nella trappola. Il messaggio recita: “Ciao mamma, ho rotto il cellulare e ho dovuto cambiare numero. Questo è il nuovo numero, quindi salvalo e cancella l’altro”.

Rispondendo al messaggio, le vittime ricevono rapidamente ulteriori messaggi che richiedono dati e informazioni sensibili. In alcuni casi, le vittime hanno inviato denaro su carte prepagate dopo aver ricevuto richieste di soldi per il carburante, ma ci sono stati anche messaggi che chiedevano di fornire le credenziali bancarie, le quali “sono andate perse insieme al vecchio numero” (questo è ciò che scrivono i truffatori).

In situazioni come queste, il consiglio è di eliminare immediatamente i messaggi e non rispondere, anche se apparentemente credibili e autentici. Un’altra buona pratica potrebbe essere segnalare e bloccare il numero da cui ricevete tali messaggi, in quanto potrebbero inviarne altri.

Per proteggervi ulteriormente, potete verificare con la persona in questione tramite una chiamata o un messaggio su un altro canale di comunicazione, per confermare se effettivamente ha cambiato numero o meno. Inoltre, è importante non condividere mai informazioni personali, finanziarie o sensibili tramite messaggi di testo o e-mail, specialmente se la richiesta proviene da un numero sconosciuto o non verificato. Infine, assicuratevi di educare amici e familiari su queste truffe e di incoraggiarli a prestare attenzione ai messaggi sospetti. La consapevolezza e la cautela sono fondamentali per proteggersi dalle truffe online e dai tentativi di furto di dati e account.