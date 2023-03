Android, regali di PASQUA sul Play Store tra app e giochi a pagamento GRATIS

Direttamente sul Play Store di Google, ci sono oggi tante offerte che potranno piacere agli utenti Android. Si tratta di giochi e applicazioni a pagamento da scaricare totalmente gratis.

Oltre alle offerte riguardanti il mondo Android ci sono anche quelle che riguardano Amazon. Se volete ottenere direttamente sul vostro smartphone le migliori opportunità ogni giorno sfruttando sconti clamorosi e codici sconto gratuiti, dovete solo iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Al suo interno ci sono già 80.000 utenti. Per entrare gratuitamente non dovete fare altro che cliccare qui. Sarà tutto gratis.

Android in questo momento regala sul suo Play Store tanti titoli a pagamento in maniera gratuita, ecco la lista con alcuni esempi

Stavate aspettando tutti la nuova settimana per capire quali sarebbero stati i titoli in offerta gratuita sul Play Store di Google? Eccovi accontentati con le soluzioni migliori di giornata, le quali sono state redatte proprio all’interno della lista che trovate qui in basso. Si tratta di opportunità di altissimo livello, soprattutto quando si parla di giochi e applicazioni per gli utenti Android. Non dovrete fare altro che notare i titoli e magari cliccarci sopra per poterli portare a casa scaricandoli gratuitamente. Per tutti coloro che avessero ancora dei dubbi, ricordiamo che quello che scaricate oggi in maniera gratuita, potrà esserlo per sempre. Basterà infatti entrare anche sui prossimi dispositivi accedendo con lo stesso account di Google. Non vi resta altro che procedere al download prima che l’offerta scada: