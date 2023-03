TIM e Vodafone a confronto, 2 Silver contro 2 Wonder fino a 200GB in 5G

TIM e Vodafone si ritrovano a sfidare ancora una volta nel mondo della telefonia, questa volta per quanto concerne l’ambito mobile. Ci sono due offerte per parte molto invitanti, le quali mettono sul piatto i loro migliori contenuti. Proprio in basso potete cogliere i dettagli delle quattro soluzioni mobili, le quali potrebbero essere un’ottima opzione per un rientro anticipato.

TIM, le offerte che impensieriscono Vodafone a colpi di giga e convenienza

Il discorso riguardante TIM è interessante visti i prezzi ma soprattutto i contenuti che caratterizzano le nuove offerte della linea Wonder. Ricordiamo che si tratta di due offerte, le quali si vanno a contrapporre alle due promozioni di casa Vodafone.

La prima delle due soluzioni risulta già particolarmente invitante, visto che concede al suo interno minuti senza limiti per telefonare numeri fissi e anche mobili, 1000 messaggi verso tutti e inoltre 70 giga per navigare in Internet sfruttando la rete 5G. Il prezzo è di 7,90 € al mese per chi la ottiene.

La seconda offerta risulta praticamente uguale per quanto riguarda i minuti e i messaggi, ma c’è un cambiamento importante: ci sono 100 giga per navigare in Internet con il 5G. Il prezzo di questa promo di TIM è di 9,90 euro al mese.

Vodafone risponde a TIM per le rime, ecco le promo Silver fino a 200GB in 5G

Passando a Vodafone, leader assoluto del mercato dei gestori mobili in Europa, le offerte sono altrettante. Anche in questo caso eccone due, piene di contenuti ma soprattutto molto vantaggiose per quanto concerne i costi mensili.

La prima delle promo Silver consente di avere i messaggi senza limiti verso tutti con minuti senza limiti. Ci sono poi 150 giga per navigare in Internet sfruttando il 5G più potente in assoluto, il tutto ad un prezzo mensile di 7,99 €.

La seconda è praticamente uguale ma ci sono 200 giga per un prezzo totale di 9,99 € al mese.