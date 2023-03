Automobili Lamborghini sta per rivoluzionare il brand con l’arrivo della LB744. Questa vettura non ha ancora un nome ufficiale ma il suo debutto è atteso con ansia nel settore. Infatti, la nuova supersportiva ibrida permetterà al Casa del Toro di entrare di prepotenza nel settore delle vetture ibride.

L’appuntamento con il futuro del brand è fissato per il 29 marzo alle 19.00 ora italiana. Come confermato dalla stessa Lamborghini tramite i propri canali social: “Ci sentiremo elettrizzati. Finora le abbiamo dato un nome in codice – LB744. Ora è arrivato il momento di scoprire il suo nome vero e tutte le sue caratteristiche“.

Al momento non è chiaro come sarà possibile seguire la presentazione. Possiamo immaginare che nelle ore precedenti all’evento sarà condiviso un link per collegarsi alla diretta video.

Until now, we gave it a codename: LB744. It’s time for you to finally see it.

March 29th, h. 7 PM CEST.#Lamborghini #DrivingHumansBeyond pic.twitter.com/sUkAwLLjrb — Lamborghini (@Lamborghini) March 22, 2023

Lamborghini ha lavorato allo sviluppo di questa HPEV (High Performance Electrified Vehicle) cercando di coniugare al meglio tradizione ed innovazione. Il telaio, la dinamica di guida e la powert unit sono realizzate per garantire la migliore esperienza di guida, anche a zero emissioni.

Infatti, nonostante la presenza di un poderoso motore V12, ci saranno anche tre motori elettrici a spingere la vettura. In totale si contano oltre 1000 cavalli con la possibilità di viaggiare esclusivamente con la batteria.

In attesa di maggiori dettagli, che certamente non tarderanno ad arrivare, scopriamo maggiori informazioni sulla LB744 direttamente dalle parole degli ingegneri che l’hanno sviluppata. La supercar di Automobili Lamborghini nasce con l’intento di ridefinire i paradigmi di sportività e mobilità unendo il motore termico a tre motori elettrici.