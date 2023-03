Automobili Lamborghini si sta preparando al debutto della nuova supersportiva ibrida. La vettura rappresenterà una rivoluzione per il brand di Sant’Agata Bolognese ed è caratterizzata dalla sigla di progetto LB744.

Trattandosi di una HPEV (High Performance Electrified Vehicle), la tradizione si fonderà con l’innovazione. Ecco quindi che la parte ibrida si andrà ad affiancare ad un possente motore V12 per creare una power unit in grado di superare i 1000 cavalli.

Lamborghini sta centellinando le informazioni in attesa del lancio ufficiale che arriverà a breve, ma nel frattempo sta aumentando l’interesse per la LB744. La Casa del Toro ha anticipato alcuni dettagli relativi alla dinamica di guida della vettura. Gli ingegneri hanno lavorato per offrire emozioni e controllo assoluti in ogni circostanza di guida e in tutte le condizioni di aderenza.

Automobili Lamborghini sta per presentare la sua prima supersportiva ibrida dotata di un motore V12 e tre motori elettrici per un totale di oltre 1000 cavalli

Ecco quindi che oltre agli interventi strutturali sul telaio e le innovazioni aerodinamiche, il brand ha ottimizzato anche le possibilità offerte dal powertrain ibrido. Le ruote anteriori e posteriore garantiranno la motricità grazie al sistema di trazione integrale anche a zero emissioni.

In totale, il pilota avrà a disposizione ben 13 diverse esperienze di guida. Grazie ad una ripartizione dei pesi ottimale (44% sull’anteriore e 56% sul posteriore), è possibile ottenere un bilanciamento perfetto e rendere la LB744 estremamente agile ed efficace.

A favorire il controllo e la stabilità intervengono anche la quattro ruote sterzanti e i nuovi pneumatici Bridgestone Potenza Sport sviluppati specificamente per la vettura. Non mancherà anche il torque vectoring elettrico gestito dal nuovo sistema Lamborghini Dinamica Veicolo 2.0.

Il carico aerodinamico sarà garantito anche dall’aerodinamica attiva che permetterà di raggiungere un incremento del 66% in situazioni di alto carico rispetto ad Aventador Ultimae. I designer hanno lavorato soprattutto nella zona anteriore con il nuovo splitter anteriore e sul corpo vettura, in particolare per il design del tetto. L’obiettivo è quello di convogliare i flussi verso l’ala posteriore ad alta efficienza.

Le sospensioni semi-attive a quadrilatero, controllate dal sistema Lamborghini Controllo Verticale, permettono di migliorare il comportamento della vettura e assorbire i trasferimenti di carico. Anche il comparto freni è stato rivisto con elementi CCB Plus (Carbon Ceramic Brakes) di ultima generazione maggiorati, pinze anteriori a 10 pistoni e pinze posteriori a 4 pistoni.

Le modalità di guida Città, Strada, Sport si arricchiscono con tre modalità inedite legate al sistema ibrido. Le mappe Recharge, Hybrid e Performance, selezionabili tramite i due rotori posti sul volante, permetteranno di creare l’esperienza di guida perfetta per le proprie esigenze. Che si cerchi la massima potenza o la percorrenza in 100% elettrico, la Lamborghini LB744 si preannuncia una vettura estremamente versatile.