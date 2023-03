L’operatore virtuale 1Mobile, da qualche settimana ha dato il via ad un’operazione di restyling del suo logo, del sito web e dell’applicazione.

L’attuale Amministratore Delegato, Antonio Cortina, ha recentemente commentato il rinnovamento di 1Mobile fissando i prossimi obiettivi, fra cui la possibilità di rendere disponibile per i clienti il 5G di Vodafone. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

1Mobile: parla l’Amministratore Delegato Antonio Cortina

Ecco le parole di Cortina riguardanti gli obiettivi della società: “L’obiettivo è continuare a crescere sia in termini di clientela sia di branding, quindi prevediamo un maggior spinta a livello di comunicazione. Abbiamo lanciato il nuovo sito, l’e-commerce e la nuova APP che prevede l’autoattivazione della SIM, proprio per crescere significativamente con tutto il mercato dell’online, visto che offline è presidiato una una solida rete distributiva che ci accompagna da anni“.

Alla domanda sul portafoglio di offerte ha risposto: “Il nostro Portafoglio clienti è sempre sotto esame, monitorato e adeguato a seconda delle spinte e dei cambiamenti del mercato in cui ci muoviamo, che è veloce e dinamico; abbiamo offerte adatte a esigenze e a consumi differenti, e quelle maggiormente richieste si basano su un meccanismo che offre un beneficio/incentivo ulteriore a chi rimane con noi per più tempo“.

In merito ai possibili nuovi servizi e tecnologie che potrebbe lanciare in futuro 1Mobile, Antonio Cortina ha affermato che sono in corso le discussioni con Vodafone, l’operatore di rete a cui si appoggia, dando in particolare priorità all’accesso alla rete 5G.