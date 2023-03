Expert regala a tutti gli effetti sconti assurdi per gli utenti in Italia, arrivano nuovi sconti speciali che vengono applicati direttamente su alcuni dei prodotti più in voga del periodo, come ad esempio gli iPhone o gli smartphone più amati dal pubblico italiano.

Gli utenti che vogliono godere delle medesime promozioni, lo ricordiamo, possono affidarsi direttamente al sito ufficiale dell’azienda, con consegna presso il domicilio, anche se comunque a pagamento rispetto al listino originario. Ciò sta a significare, in parole povere, che sarà necessario aggiungere un piccolo contributo per riuscire a ricevere la merce presso la propria abitazione.

Iscrivetevi quanto prima al nostro canale Telegram ufficiale, premendo qui, potrete avere sul vostro smartphone le offerte Amazon e tantissimi codici sconto gratis in esclusiva.

Expert, nuovi sconti per tutti in arrivo

Con il volantino Expert gli utenti possono davvero pensare di avere pieno accesso ad una serie di sconti quasi unica nel proprio genere, capitanata dalla possibilità di mettere le mani sul bellissimo Samsung Galaxy S22, uno smartphone non più recentissimo, in quanto lanciato nel corso del 2022, ma che comunque promette ancora prestazioni da top di gamma, ad un prezzo finale di 699 euro.

Gli utenti che invece al giorno d’oggi vogliono cercare di spendere il minimo indispensabile, potranno pensare di acquistare uno tra TCL 40Se, Redmi Note 11S, Honor Magic 5 Lite, Motorola Moto E13, Oppo A78, Oppo A96 e simili, tutti commercializzati alle solite condizioni di vendita, che comprendono la garanzia di 24 mesi, perfetta per coprire i difetti di fabbrica, ed anche la variante no brand.