Expert sconta tutto e di tutto, con il suo nuovo volantino l’azienda focalizza l’attenzione verso gli utenti che vogliono cercare di spendere poco sull’acquisto di nuovi prodotti di elettronica e di tecnologia generale, senza mai essere minimamente costretti a rinunciare alla qualità.

Il rapporto qualità/prezzo è sicuramente conveniente per tutti, il volantino riparte da dove si era fermato nelle scorse settimane, con un risparmio importante per tutti in Italia. Gli acquisti possono essere completati senza difficoltà nei negozi fisici sul territorio, oppure anche online sfruttando il sito ufficiale dell’azienda.

Expert, le offerte vi lasceranno a bocca aperta

Il risparmio ha lentamente raggiunto livelli quasi inaspettati da Expert, la nuovissima campagna promozionale riparte da dove si era fermata, mettendo sul piatto alcuni dei migliori prezzi bassi del periodo. In particolare gli utenti possono pensare di acquistare un bellissimo Samsung Galaxy S22, pagandolo soli 699 euro, accedendo anche ad altre proposte più economiche ugualmente interessanti.

Tra queste non possiamo che annoverare Motorola Moto E13, in vendita a 129 euro, passando anche per Xiaomi Redmi 9A, TCL 40Se, Redmi 10C, Oppo A78, redmi Note 11S, Honor Magic5 Lite (nuovissimo e molto recente), oppure i nuovi Oppo A96 e simili. Tutti prodotti che vengono commercializzati da Expert alle più classiche condizioni di vendita, con garanzia di 24 mesi ed anche completamente sbrandizzati, in modo da avere gli aggiornamenti di sistema sempre recenti, rilasciati nientemeno che dal produttore e non da un operatore telefonico.