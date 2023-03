ho. Mobile è folle, promo con più di 200GB gratis contro TIM

La battaglia che ogni giorno vede tanti gestori essere protagonisti, è ricominciata. Infatti il mese di marzo è stato forse uno dei più prolifici dal punto di vista delle offerte mobili, visto che ne sono nate tantissime e ne sono state confermate altrettante.

Tra tutti i provider che si ritrovano ad incrociare le loro mire espansionistiche, ce ne sono alcuni che si sono ritagliati uno spazio di favore essendo quelli ad aver proposto le soluzioni più interessanti sia per quanto riguarda il prezzo di vendita, sia per quanto riguarda i contenuti proposti all’interno delle promo stesse. ho. Mobile è il chiaro esempio di tutto questo, soprattutto con le sue ultime promo lanciate in esclusiva sul sito ufficiale. Non è infatti un’utopia che oggi è un gestore virtuale riesca a battere più volte un provider classico, visto che l’obiettivo è quello di risparmiare da parte del pubblico. Proprio per questo motivo è doveroso dare uno sguardo a quelle che sono le migliori proposte, tra le quali ce n’è una in particolare che sta catturano l’attenzione del pubblico soprattutto in casa Kena.

ho. Mobile propone una promo stratosferica: ecco i contenuti e il prezzo

Attualmente ho. Mobile detiene un’offerta davvero incredibile sotto tutti i punti di vista. Basta infatti 9,99 € al mese per avere il massimo, il quale viene rappresentato da una soluzione dedicata a chi proviene da Iliad e da qualsiasi altro gestore virtuale.

Al suo interno ecco 200 giga in 4G+ con minuti senza limiti verso tutti i gestori e messaggi senza limiti verso tutti.