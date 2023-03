Per questi ultimi giorni di marzo ho Mobile ha deciso di stupire letteralmente tutti. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’operatore telefonico virtuale ha deciso di aumentare notevolmente i giga presenti su alcune sue offerte di rete mobile. Vediamo quo di seguito di quali si tratta.

ho Mobile aumenta i giga per alcune sue offerte, ecco quali

L’operatore telefonico virtuale di Vodafone ha deciso di sorprendere. Come già accennato in apertura, l’operatore ha deciso di aumentare il traffico dati incluso con alcune delle sue offerte. In particolare, tre proposte di ho Mobile avranno ora a disposizione più giga per navigare.

La prima offerta è ho 6,99. In questo caso, ora gli utenti che la attiveranno potranno utilizzare fino a 130 GB per navigare ad una connettività pari al 4G. La seconda offerta inclusa in questa promozione è ho 7,99. Quest’ultima includerà ora fino a 180 GB per navigare sempre con connettività 4G. L’ultima offerta coinvolta è infine ho 9,99. In quest’ultimo caso, il traffico dati a disposizione sale ad addirittura 230 GB sempre in 4G.

Tutte queste offerte continueranno poi ad includere minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Per tutte e tre le offerte non sono poi previsti costi di attivazione e per la scheda sim. Con ogni offerta sono poi inclusi senza costi extra diversi servizi di reperibilità e altro, compreso hotspot, SMS ho. Chiamato e l’avviso di trasferimento di chiamata.

Ricordiamo che si tratta però di una promozione limitata. Per usufruirne, infatti, gli utenti interessati avranno a disposizione fino al prossimo 30 aprile 2023.