Quanto è intelligente la tua casa? Sicuramente è molto più intelligente di quanto non lo fosse 10 o anche cinque anni fa. Questo perché le nostre case sono ora fornite di termostati, altoparlanti e lampadine intelligenti. Ma l’utilizzo di questi dispositivi va ben oltre le nostre case. In tutto il mondo, anche intere città stanno diventando più smart.

Una città intelligente è quella che sfrutta la tecnologia per aumentare l’efficienza e migliorare la qualità dei servizi e della vita dei suoi residenti. Le iniziative per le città intelligenti possono coprire qualsiasi cosa, dalla distribuzione di energia, ai sistemi di trasporto, all’illuminazione stradale e persino alla raccolta dei rifiuti. L’idea è quella di utilizzare i dati e la tecnologia per rendere la vita quotidiana più facile e migliore per le persone che vivono e lavorano in città, massimizzando l’uso delle risorse.

Sempre più persone vivono nelle città: le Nazioni Unite prevedono che il 68% della popolazione mondiale vivrà nelle aree urbane entro il 2050. Ciò significa che le nostre città si trovano ad affrontare crescenti sfide ambientali, sociali ed economiche. Rendendo le città più smart, possiamo superare alcune di queste sfide e rendere le città luoghi migliori in cui vivere.

Un problema che dobbiamo risolvere tutti

Un rapporto del McKinsey Global Institute ha rilevato che la tecnologia delle città intelligenti può migliorare dal 10 al 30% gli indicatori chiave della qualità della vita, come il tragitto giornaliero, i problemi di salute o i crimini.

Tutto questo è possibile grazie alle recenti scoperte tecnologiche. L’intelligenza artificiale, i big data, l’Internet of Things (IoT) e i veicoli autonomi. Insieme, progressi come questi stanno cambiando il mondo e il modo in cui ci viviamo.

Il traffico è la rovina della vita di molti cittadini, ma la tecnologia offre alcune soluzioni promettenti. Ad esempio, i percorsi del trasporto pubblico possono essere adattati in tempo reale in base alla domanda e i sistemi di semafori intelligenti possono essere utilizzati per migliorare la congestione. Nella città cinese di Hangzhou, esiste un sistema intelligente basato sull’intelligenza artificiale che ha contribuito a ridurre gli ingorghi del 15%.