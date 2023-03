Redwood Materials riesce a recuperare oltre il 95% di efficienza dallle batterie usate

Il programma pilota di riciclaggio delle batterie dei veicoli elettrici di Redwood Materials è in corso da un anno e oggi l’azienda ha condiviso un aggiornamento su come stanno andando le cose.

Redwood Materials è stata fondata da JB Straubel, ex CTO di Tesla e uno dei cinque cofondatori di Tesla.

Il programma pilota è iniziato un anno fa, e prevede di raccogliere i vecchi pacchi batteria EV da Volvo e Ford. Da allora, Redwood ha collaborato con altre case automobilistiche, come Audi e il resto del gruppo VW, e la società ha persino ottenuto un prestito di 2 miliardi il mese scorso.

Il quartier generale di Redwood è in Nevada, vicino alla Gigafactory di Tesla, anche se la società ha in programma di espandersi anche nella Carolina del Sud.

Proprio oltre il confine del quartier generale di Redwood in Nevada c’è la California, il più grande e maturo mercato di veicoli elettrici in America, che offre a Redwood un facile accesso a un gran numero di vecchi pacchi batteria per auto ibride ed elettriche per il riciclaggio.

Efficienza al massimo

Attualmente, questi pacchetti includono un mix di pacchetti NiMH e Li-Ion, il primo utilizzato principalmente nei vecchi ibridi e il secondo nei nuovi veicoli elettrici e ibridi. Redwood ha accettato 1.268 pacchi batteria da 19 modelli BEV e ibridi separati, il che rappresenta una sfida per i riciclatori poiché ogni pacco è progettato in modo diverso e anche i formati delle celle sono diversi.

Questi pacchi pesavano un totale di mezzo milione di libbre e Redwood è riuscita a recuperare oltre il 95% di efficienza dai metalli importanti. Si tratta di un’efficienza incredibilmente elevata, soprattutto rispetto all’efficienza di riciclaggio dello 0% della benzina, il dispositivo di accumulo di energia per i veicoli concorrenti.

Redwood ha già stretto un accordo con Panasonic per vendere i risultati di questo riciclaggio sotto forma di materiali catodici ad alto contenuto di nichel.

Ma non accetta solo batterie per veicoli elettrici. Attraverso la sua partnership con Audi, accetta batterie da vecchi telefoni, laptop e simili. Queste raccolte vengono effettuate in sette stati, oppure puoi spedire le batterie direttamente all’azienda.