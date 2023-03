Carpuride, un marchio di punta nel settore dei dispositivi smart per l’automotive, è stato fondato nel 2016 e si è rapidamente affermato grazie alla sua tecnologia avanzata, ai rigorosi requisiti di qualità dei prodotti e all’eccellente servizio clienti. Con una storia di 12 anni nel design, sviluppo e vendita di dispositivi intelligenti per l’automotive, Carpuride ha conquistato numerosi clienti in tutto il mondo. Oggi vi presentiamo il Carpuride 901, un prodotto che rispecchia la filosofia dell’azienda e che promette di migliorare l’esperienza di guida. Scoprite di più sul sito www.carpuride.com e sul link del prodotto 901: https://bit.ly/3VsH3X3.

Contenuto della confezione e accessori

Il Carpuride 901 è un dispositivo portatile wireless da 9 pollici, dal design elegante e con una finitura nera che si adatta perfettamente all’interno di qualsiasi auto. Nella confezione troverete due staffe di montaggio, una ventosa, un manuale, un cavo audio e un cavo di alimentazione. Questo kit completo garantisce un’installazione semplice e veloce, senza la necessità di acquistare ulteriori componenti.

Dimensioni e interfacce del prodotto

Il dispositivo presenta dimensioni compatte e varie interfacce laterali, ognuna con una specifica funzione. Queste interfacce consentono di collegare facilmente il Carpuride 901 a diversi dispositivi, come smartphone, tablet e sistemi audio per auto.

Staffe e installazione

Il Carpuride 901 viene fornito con due tipi di staffe: una staffa adesiva portatile e una staffa a ventosa. Inoltre, sono disponibili tre metodi di installazione: montaggio sul cruscotto, montaggio sul parabrezza e regolazione telescopica. Grazie a queste opzioni, potrete trovare la posizione ideale per il vostro dispositivo e regolare l’angolo e la lunghezza della ventosa in base alle vostre esigenze. Rispetto ai metodi di installazione tradizionali, questo sistema consente di risparmiare tempo e fatica.

Connessione wireless

Il Carpuride 901 supporta la funzione di connessione wireless Apple Carplay e Android AUTO. Una volta collegato all’alimentazione e acceso, è possibile connettere il dispositivo al proprio smartphone e utilizzare app come navigazione, musica e video. Inoltre, è disponibile una funzione di mirroring che consente di visualizzare lo schermo del telefono sul dispositivo.

Tasti di scelta rapida

Il prodotto è dotato di diversi tasti di scelta rapida che facilitano l’accesso alle funzioni più utilizzate, come il controllo vocale. Premendo a lungo l’icona del microfono, è possibile attivare Siri o Google Assistant e utilizzare la voce per aprire la navigazione, riprodurre musica o effettuare chiamate.

Uscita audio

Il Carpurride 901 offre tre metodi di uscita audio: altoparlante integrato, cavo AUX e trasmissione FM. Per prima cosa, è possibile utilizzare l’altoparlante integrato per riprodurre musica. Successivamente, è possibile collegare il dispositivo all’impianto audio dell’auto tramite il cavo AUX oppure utilizzare la trasmissione FM per sintonizzare la frequenza del dispositivo e dell’auto. Quest’ultima opzione consente di collegare il Carpuride 901 all’impianto stereo dell’auto senza l’uso di cavi e garantisce un’esperienza audio di alta qualità.

Funzione EQ integrata

Il Carpuride 901 include una funzione EQ che consente di personalizzare l’esperienza audio. Quando si riproduce musica tramite Bluetooth, una chiavetta USB o una scheda SD/TF, è possibile accedere alle impostazioni EQ e scegliere tra una varietà di effetti sonori, come classico, jazz, rock e altri, per adattarsi al meglio al genere musicale preferito.

Design sensibile alla luce

Il dispositivo è dotato di una funzione di sensibilità alla luce che permette di regolare automaticamente la luminosità dello schermo in base alle condizioni di luce ambientale. Questa caratteristica rende il Carpuride 901 più comodo da utilizzare, sicuro e adatto a proteggere gli occhi dell’utente. Potete osservare le variazioni di luminosità dello schermo sia in ambienti bui che luminosi.

Display IPS ad alta definizione 2.5D

Il Carpuride 901 è dotato di uno schermo IPS ad alta definizione 2.5D che offre colori più vividi e brillanti rispetto agli schermi tradizionali. Inoltre, l’angolo di visione è più ampio, consentendo una migliore visualizzazione delle informazioni sullo schermo.

Alimentazione tramite porta Type-C

A differenza di altri prodotti sul mercato che utilizzano caricabatterie per auto, il Carpuride 901 impiega un cavo di alimentazione Type-C, che amplia le possibilità di utilizzo del dispositivo. Grazie a questa caratteristica, è possibile utilizzare il Carpuride 901 non solo in auto, ma anche in casa o all’aperto.

Adattabilità del dispositivo a vari tipi di veicoli

Il Carpuride 901 è dotato di un’ampia gamma di tensione di alimentazione, tra 12-24V, rendendolo adatto a molti tipi di veicoli. Questo è un importante punto di forza del prodotto, in quanto può essere utilizzato su auto, SUV, fuoristrada, camion e altri mezzi di trasporto. Ciò significa che il Carpuride 901 è una soluzione versatile e adatta a una vasta gamma di utenti, indipendentemente dal tipo di veicolo posseduto.

In conclusione, il Carpuride 901 è un dispositivo smart per l’automotive che offre numerose funzionalità avanzate e di qualità superiore, garantendo un’esperienza di guida più sicura e piacevole. La sua versatilità nell’installazione, le diverse opzioni di connettività, i comandi vocali e le funzionalità audio lo rendono un prodotto di punta nel settore.

L’attenzione ai dettagli, come il design sensibile alla luce, l’ampia gamma di tensione di alimentazione e il display IPS ad alta definizione 2.5D, dimostrano l’impegno di Carpuride nel fornire prodotti di alta qualità e soddisfare le esigenze dei clienti.

Inoltre, il supporto a Siri e Google Assistant, così come la possibilità di utilizzare il dispositivo in diversi ambienti, come l’auto, la casa e all’aperto, lo rendono un prodotto unico e innovativo. Il Carpuride 901 si rivolge a un pubblico globale e, grazie alla sua qualità e alle sue funzionalità, è apprezzato da molti clienti in tutto il mondo.

Se state cercando un dispositivo smart per l’automotive che sia affidabile, innovativo e di alta qualità, il Carpuride 901 è senza dubbio un’ottima scelta. Visitate il sito www.carpuride.com e il link del prodotto 901 (https://bit.ly/3VsH3X3) per ulteriori informazioni e per scoprire come questo straordinario dispositivo può migliorare la vostra esperienza di guida.