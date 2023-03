Citroën, la C4 finalmente accoglie Android Auto e Apple CarPlay senza fili

Citroën ha recentemente presentato un aggiornamento per la sua gamma C4 ed Ë-C4, nonché per la C5 X, introducendo alcune novità interessanti sul fronte tecnologico. In particolare queste includono il sistema di infotainment My Citroën Drive Plus, già presente sulla C5 X e sulla C4 X.

Citroën: moltissime novità vi aspettano!

L’interfaccia, che può essere personalizzata con widget, utilizza uno schermo HD da 10 pollici, migliorando sia la qualità visiva che la ricchezza grafica. La mappa di navigazione è ora sempre connessa in 3D e visualizzata in 16:9. Inoltre, è presente il Natural Voice Recognition, un assistente digitale che può essere attivato con il comando vocale “Hello Citroën”.

Un’altra novità interessante è il mirroring wireless del proprio smartphone sul tablet centrale da 10 pollici. Ciò significa che Android Auto e Apple CarPlay funzionano ora senza fili, in modalità wireless. C4 ed Ë-C4 hanno inoltre un aspetto e uno stile distintivi, esaltati dal tetto bicolore nero Pearl Black disponibile come optional a un prezzo extra di 300 euro IVA inclusa.

Passando alla C5 X, la novità principale è l’introduzione della motorizzazione Plug-in Hybrid 180 e-EAT8, che si aggiunge alla precedente 225 e-EAT8. Questa versione è spinta da un motore 1.6 PureTech da 150 CV e da un propulsore elettrico da 81,2 kW, per un totale di 180 CV e 360 Nm. La batteria di bordo è da 12,4 kWh (11,3 kWh effettivi) e promette fino a 62 km di autonomia secondo il ciclo WLTP misto, mentre nel ciclo urbano si può arrivare a 71 km. L’accumulatore si ricarica in appena 100 minuti connesso a una colonnina/wallbox AC da 7,4 kW.

Ma non è tutto. La C5 X è dotata di Highway Driver Assist 2.0, che alza l’asticella della Guida Autonoma di Livello 2. Questo sistema include il Semi-Automatic Lane Change, che consente il cambio di carreggiata semi-automatico attivo da 70 km/h e fino a 180 km/h, e l’Anticipated Speed Recommendation, che suggerisce al conducente la velocità da mantenere in base ai cartelli stradali. Infine, il volante è dotato di un sensore di presa per valutare se il conducente è attivo anche se non esercita alcun movimento o resistenza sul volante.

Sebbene questi aggiornamenti non siano rivoluzionari, Citroën sembra aver fatto un passo avanti in termini di tecnologia, con una maggiore personalizzazione e una migliore connettività.