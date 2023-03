Gli sviluppatori di Insomniac Games stanno lavorando a Marvel’s Spider-Man 2. Il titolo farà il proprio debutto su PlayStation 5 e, a detta degli stessi sviluppatori, porterà con se un’esperienza di gioco rivoluzionaria.

Infatti, il team ha lavorato sodo per mettere a punto una tecnologia di dialogo mai vista prima. Secondo Elan Ruskin, programmatore capo dell’engine, la tecnologia farà il suo debutto direttamente con Marvel’s Spider-Man 2 e starà ai giocatori indovinare di cosa si tratta e a cosa potrebbe servire.

Per avere la certezza sul funzionamento dell’inedita tecnologia di dialogo bisognerà attendere il lancio del titolo. Sebbene non ci sia una data certa, ci aspettiamo che il debutto possa avvenire entro la fine dell’anno.

Insomniac Games introdurrà un nuovo sistema di dialoghi su Marvel’s Spider-Man 2 per rendere l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente ed interattiva

Nel frattempo possiamo solo provare ad immaginare quale sarà il cambiamento tangibile per l’esperienza di gioco di Marvel’s Spider-Man 2. L’ipotesi più accreditata sembra essere quella relativa all’introduzione di opzioni di dialogo multiple.

Grazie a questa meccanica presa in prestito dai titoli RGP, sarà possibile scegliere una risposta tra le varie opzioni disponibili. Inoltre, altri utenti indicano che le varie conversazioni con gli NPC all’interno del gioco potrebbero essere più interattive e realistiche.

La nuova tecnologia potrebbe anche includere movimenti labiali e espressioni facciali più realistiche durante i dialoghi. Il team di Insomniac Games è nota al grande pubblico per la sua creatività e maestria tecnica. Se la nuova feature viene descritta come rivoluzionaria per il titolo, siamo certi che sarà certamente così.