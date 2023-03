È da diverso tempo che le persone hanno paura di quello che si dice sul web, parole che vengono affibbiate ai più grandi protagonisti del mondo del passato tra i profeti e gli scienziati. Si parlava di una grande apocalisse, la quale realtà non è mai avvenuta. Infatti tutti sanno che durante lo scorso anno cominciavano ad arrivare le prime sanzioni contro la Russia, le quali portarono poi a danni tremendi.

C’erano delle emergenze, così come l’annuncio di una recessione enorme che avrebbe portato a crolli di reddito e occupazione su tutto il mondo. Questo sarebbe stato causato dalla perdita del mercato russo così come dal conseguente rincaro energetico. Le profezie moderne parlavano quindi chiaro: avremmo passato un periodo invernale completamente al gelo, con gli alimenti che sarebbero mancati e con una carestia senza alcun precedente.

Profezie moderne sulla grande carestia e sull’apocalisse, ad oggi cosa è successo di tutto questo?

Esattamente dopo un anno da questi annunci e da queste profezie, sembra che nulla di tutto questo si sia poi verificato. La recessione di cui tutti parlavano continua a non arrivare. Sul mercato del lavoro le difficoltà delle imprese a trovare personale fanno sempre più notizia così come i flussi migratori che vanno da sud a nord che non hanno subito alcun tipo di variazione importante rispetto al passato. L’inverno, che sta ormai finendo, non è stato trascorso al gelo e il gas ad oggi a quanto pare costa meno di prima che iniziasse la guerra.

Le esportazioni italiane in questi 12 mesi hanno avuto un rialzo del 20% nel 2022, contrariamente a quanto annunciato. Si tratta quindi di tutti i dati in contrapposizione a quelle che erano le stime profetiche dei primi tempi della guerra.