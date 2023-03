Profezie, la nostra esistenza cesserà a giugno per colpa di un terremoto

Ultimamente è circolata una presunta previsione del futuro che sta diventando sempre più virale grazie al profilo TikTok dell’utente noto come “viaggiatore del tempo dal 2671”. Si tratta di una persona misteriosa che sostiene di provenire dal futuro, nello specifico dall’anno 2671, e afferma di avere la capacità di prevedere gli eventi che ci aspettano nei prossimi anni. Il suo ultimo video pubblicato avverte gli spettatori degli eventi che, secondo lui, accadranno nel 2023. Tra questi ci sono catastrofi naturali, invasioni aliene e scoperte scientifiche che cambieranno il corso della storia.

Profezie: quest’anno andremo incontro a disastri naturali e molto altro

Nel breve video, il viaggiatore del tempo ha inserito molte previsioni per date specifiche del 2023. A marzo, migliaia di persone dovranno unirsi per salvare la Terra da una razza aliena che sta per invaderla. A maggio un gigantesco tsunami colpirà la costa di San Francisco causando numerose vittime.

Il mese di giugno sarà particolarmente intenso, con due eventi previsti dal viaggiatore del tempo. Il 12 ci sarà un terremoto di magnitudo 9.5 che aprirà una crepa profonda cinque miglia nel terreno e darà luogo alla scoperta di specie ritenute estinte. Il 18 giugno, invece, sette persone cadranno accidentalmente dal cielo.

Naturalmente, molti sono scettici riguardo a queste presunte previsioni. Tuttavia, il video ha suscitato grande curiosità e interesse, generando anche una certa preoccupazione tra coloro che credono nelle previsioni. Va sempre considerato che queste non sono supportate da evidenze scientifiche o razionali. Inoltre, il viaggiatore del tempo dal 2671 non ha mai fornito alcuna prova della propria identità, della veridicità delle sue affermazioni o della sua capacità di prevedere il futuro.

Va ricordato che le previsioni sul futuro sono sempre soggette ad errori e incertezze. In conclusione, è importante non farsi prendere dal panico o dalla paura di ciò che potrebbe accadere. È sempre meglio mantenere la calma e cercare di affrontare gli eventi in modo razionale, basandosi sulla conoscenza e sul buon senso. In ogni caso, il futuro è sempre un mistero e ogni giorno ci riserva sorprese e avventure che vale la pena vivere.