Fastweb, promo con il 5G GRATIS e con 150GB per distruggere TIM

A ritagliarsi un grande spazio in un mondo estremamente ampio come quello della telefonia mobile, sono stati i gestori virtuali. Tra le realtà più altisonanti nel mondo telefonico, oggi ci sono anche loro, forti dei loro prezzi bassissimi che non vengono mai modificati da nessun tipo di rimodulazione, non essendo essi sottoposti a queste ultime.

Questa ma anche altre motivazioni, hanno spinto i gestori più famosi a rivedere i propri piani, includendo all’interno delle loro offerte contenuti molto più ampi e soprattutto prezzi molto più convenienti. Questo ha condotto ad una vera e propria guerra, la quale vede oggi implicati più di 20 gestori in primo piano nel mondo della telefonia mobile italiana. A tal proposito c’è bisogno di ricordare che alcuni di questi riescono a proporre l’attivazione gratuita e anche la scheda SIM recapitata presso il domicilio senza alcun tipo di prezzo. Si tratta di tutti i vantaggi che vanno poi a mentalizzare l’utente al cambio di provider, pratica oggi molto più comune di quanto in molti credono.

Fastweb batte la concorrenza con la promozione che offre 150 giga in 5G a meno di 8 euro al mese

Proprio per tenere botta in questo mondo estremamente variegato per quanto concerne le offerte, Fastweb sta facendo del suo meglio con un’offerta in particolare.

Dopo aver visto in più occasioni le offerte della concorrenza, Fastweb batte tutti con la sua promozione migliore. Ecco per soli 7,95 € al mese una promo che include al suo interno minuti senza limiti per telefonare a tutti i gestori ma soprattutto 150 giga in connessione 5G.