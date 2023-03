Fastweb distrugge Iliad con 150GB in 5G a 7 euro al mese per sempre

Anche Fastweb sta lanciando delle offerte clamorose durante l’ultimo periodo e a testimoniarlo è proprio il sito ufficiale che include al suo interno tantissime nuove opportunità.

Tra queste ce ne sono alcune che sono degne di nota sia per i contenuti che offrono ma soprattutto per il prezzo di vendita che risulta sensibilmente più basso rispetto alla concorrenza. Inoltre questo provider consente a tantissimi utenti provenienti da tantissimi gestori diversi di poter scegliere una delle sue soluzioni. Il grande vantaggio di chi approda in Fastweb e poi quello di poter avere a disposizione la rete 5G, differentemente da tanti altri provider che offrono solo il 4G. Non bisogna quindi essere diffidenti, visto che si tratta anche del provider che gode della rete mobile più veloce d’Italia. Il tutto sulla base dei dati analizzati tra luglio e dicembre 2022 dalla celebre azienda Ookla.

Fastweb, solo 7,95 € al mese per avere un’offerta con 150 giga in 5G, l’offerta scade a fine mese

Sapevate che è una delle migliori offerte in assoluto per quanto riguarda il mondo della telefonia mobile in Italia è gestita da Fastweb? Il famoso gestore riesce infatti a disporre attualmente una soluzione ottima per chiunque decida di sottoscriverla.

La promo infatti costa solo 7,95 € al mese per sempre con tutto incluso. Al suo interno gli utenti troveranno minuti senza limiti per le telefonate verso tutti i gestori ma soprattutto 150 giga per navigare su Internet utilizzando la rete 5G. Si tratta di una delle migliori opportunità, da prendere realmente al volo visto il prezzo ma soprattutto i contenuti sempre disponibili nel tempo.