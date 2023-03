L’inizio della stagione primaverile rappresenta un nuovo punto di partenza per TIM, Vodafone, Iliad e WindTre. Proprio a marzo, infatti, i principali gestori della telefonia in Italia ampliano le loro proposte commerciali e garantiscono al pubblico una serie di iniziative valide per soglie di consumi e prezzi.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le migliori offerte per la primavera

Tra le tariffe da non perdere in questa stagione vi è certamente la TIM Wonder. I clienti che optano per questa ricaricabile avranno un ticket composto da chiamate ed SMS senza limiti con 100 Giga per la connessione di rete. Il prezzo per gli abbonati sarà pari a 9,99 euro ogni mese.

La risposta di Vodafone a marzo è certificata con la Special 100 Giga. Questa promozione del provider inglese mette in campo un pacchetto con consumi senza limiti per chiamate ed SMS con 100 Giga per navigare in internet. Il prezzo per gli utenti è di 9,99 euro con rinnovo ogni trenta giorni.

Rispetto al recente passato, invece, cambia la proposta commerciale di Iliad con il ritorno della sua tariffa Giga 150. Il provider sostituisce la Flash 130, tra le più popolari offerte del passato, con questa storica ricaricabile che prevede un costo di 9,99 euro al mese e garantisce consumi no limits per chiamate ed SMS più 150 Giga per navigare in internet anche con il 5G.

La ribattuta di WindTre agli altri operatori, infine, si materializza con la WindTre Star+. I clienti che scelgono questa tariffa avranno minuti senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 70 Giga al costo di 7,99 euro ogni trenta giorni.