Iliad ha una sorpresa: dal 2021 arriva in casa per tutti gli utenti

Non ci sono limiti alla crescita di Iliad almeno attualmente, dato che il gestore continua a portare dalla sua parte nuovi utenti. Questi sono entusiasti di avere a disposizione delle offerte che non cambiano mai nel tempo e soprattutto con prezzi e contenuti di altissimo livello. Tutto ciò ha consentito al gestore in soli tre anni di prendersi stabilmente il quarto posto in classifica, mirando al terzo nel più breve tempo possibile.

Attualmente l’offerta da 50 giga a soli 7,99 € è ancora disponibile per tutti, anche se i riflettori sarebbero puntati sul prossimo arrivo della rete in fibra ottica. Tutto sarà effettivo, a quanto pare, a partire dalla prossima estate del 2021, con Iliad che dunque insidierà gli altri gestori anche sul piano fisso.

Iliad: ecco tutte le informazioni riguardo al prossimo arrivo della fibra ottica

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber.

“In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.