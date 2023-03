Alfa Romeo F1 Team Stake punta al metaverso grazie alla partnership con Everdome

La scuderia Alfa Romeo F1 Team Stake continua ad espandere la propria presenza nel metaverso grazie alla partnership con Everdome. Attraverso la collaborazione con la piattaforma per il metaverso dalle fattezze iper-realistiche, il team di F1 andrà creare un hub dedicato ai propri fan.

La community potrà incontrarsi ed interagire nel metaverso e questo offrirà sia ai nuovi che ai vecchi sostenitori una serie di esperienze esclusive ed immersive. In questo modo, sarà più facile avvicinarsi al team e interagire con le novità provenienti dalla squadra.

Inizialmente annunciata nella primavera del 2022, la partnership con Everdome ha visto un’innovativa esperienza metaverso. La collaborazione è decollata al Gran Premio di Abu Dhabi svoltosi nel novembre dello stesso anno. Nel corso della stagione attuale, le due società lavoreranno insieme per esplorare e superare i confini digitali dello sport, portando il team dalla Formula Uno ad un ambiente unico e futuristico.

Alfa Romeo F1 Team Stake crede nel metaverso e grazie alla partnership con Everdome sarà possibile vivere esperienze uniche ed imperdibili

Come parte della partnership in corso, Everdome creerà molteplici esperienze metaverso con Alfa Romeo F1 Team Stake durante la stagione 2023 di Formula Uno. La piattaforma creerà un paddock dedicato e durante in Gran Premio dell’Arabia Saudita (17-19 marzo 2023) ci sarà il lancio ufficiale dell’evento. Gli utenti potranno ammirare da vicino la C43, la monoposto guidata da Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, direttamente nel metaverso.

Alessandro Alunni Bravi, rappresentante del team: “Siamo lieti di continuare la nostra eccitante collaborazione con Everdome: l’interesse per il metaverso sta crescendo rapidamente e il loro approccio iper-realista nella creazione della piattaforma metaverso si adatta strettamente alle nostre ambizioni di offrire ai nostri fan nuove esperienze immersive e di alta qualità, avvicinandoli al nostro team. Everdome intende trasformare il modo in cui le persone consumano gli eventi sportivi alzando l’asticella per l’interazione dei fan. Tutto ciò aggiungerà una dinamica futuristica all’esperienza tradizionale del motorsport per team di gara e fan allo stesso modo, e siamo quindi entusiasti di lavorare insieme e sbloccare il pieno potenziale della nostra partnership. Sono entusiasta di vedere la piattaforma di Everdome dal vivo nel paddock di Formula Uno per la prima volta, questo fine settimana, e di vedere il mondo del nostro team prendere vita nel metaverso man mano che la stagione procede“.

Artur Kaczmarczyk, Chief Growth Officer di Everdome: “Siamo lieti di continuare la nostra partnership con Alfa Romeo F1 Team Stake, poiché l’alta classe di ingegneria coinvolta nella Formula Uno è simile allo standard iper-realistico dell’esperienza metaverso che costruiamo. Il 2023 vedrà alcuni sviluppi nuovi ed entusiasmanti per la nostra collaborazione, mentre lavoriamo insieme per portare i fan del motorsport in un modo completamente nuovo e unico per vivere Alfa Romeo F1 Team Stake e il suo lavoro nella Formula Uno“.