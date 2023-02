La nuova stagione di Formula 1 sta per iniziare e gli appassionati non vedono l’ora di ammirare per la prima volta in pista le nuove monoposto. Per rendere questa attesa più interessante e divertente, Alfa Romeo F1 Team Stake ha scelto di avviare un’interessante iniziativa.

I fan avranno la possibilità unica di guidare la nuova vettura del team prima ancora dell’inizio dei test stagionali. La C43 sarà disponibile come auto guidabile direttamente in F1 22, il titolo simulativo di EA SPORTS.

Questa iniziativa permetterà alla sempre crescente fanbase della Formula 1 e del team Alfa Romeo F1 Team Stake di familiarizzare con la vetture di nuova generazione. Guidare la C43 in anteprima, inoltre, permetterà di ammirare da vicino la livrea della vettura e saggiarne le caratteristiche tecniche.

Alfa Romeo F1 Team Stake e EA hanno avviato una collaborazione unica che permette ai fan di guidare in anteprima la monoposto C43 su F1 22

La vettura sarà disponibile nella modalità Time Trial di F1 22 e, al momento, è l’unica monoposto della stagione 2023 ad essere presente sul titolo. Inoltre, i piloti virtuali potranno provarla prima di Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, i pilo ufficiali del team.

I due alfieri della scuderia di Hinwil dovranno aspettare il test collettivo previsto tra il 23 e il 25 febbraio sul Circuito del Bahrain. Come dichiarato da Alessandro Alunni Bravi, Managing Director of Sauber Group and Alfa Romeo F1 Team Stake Representative: “I fan significano tutto per noi e, poter dare loro la chance di guidare la C43 di Alfa Romeo F1 Team Stake C43 prima che la possano vedere dal vivo, è qualcosa di inedito nei videoghiochi di Formula 1. Siamo orgogliosi di questo approccio pioneristico ma non è tutti: abbiamo ancora molto da mostrare nel corso della stagione e non vediamo l’ora di farlo“.

Anche John Merchant, F1 Global Brand Director at EA SPORTS, ha commentato questa novità: “I test pre-stagionali sono uno dei momenti più attesi nel calendario della Formula 1 e rappresentano la prima occasione per i fan di ammirare le nuove monoposto in pista. Siamo felici di essere parte della ripartenza per il 2023 offrendo ai nostri giocatori la possibilità di guidare e testare la C43”.