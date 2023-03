IPTV, rischi ancora elevati: la scelta dello streaming ora fa paura

Con le ultime partite degli ottavi di finale di Champions inizia ufficialmente la parte conclusiva della stagione calcistica. La lunga maratona di calcio che ci accompagnerà sino a giugno sarà ricca di impegni, tra la fine dei campionati nazionali e quella delle coppe europee. Molti tifosi anche in questa fase dell’anno sceglieranno la tecnologia dello streaming IPTV per seguire la propria squadra del cuore.

IPTV, i nuovi rischi per tutti gli utenti

Da tempo questa tecnologia assicura a tutti i suoi abbonati la disponibilità di un pacchetto unico per la visione di tutti i contenuti criptati e a pagamento. Con un ticket IPTV è possibile accedere a DAZN, così come a Sky, così come ad Amazon Prime Video.

Al netto di un beneficio tutto economico, con risparmi sui ticket standard che superano il 90%, per gli utenti i rischi sono molteplici. Le sanzioni, ad esempio, negli ultimi mesi sono divenute sempre più importanti con il rischio di una multa dal valore massimo di 30mila euro che non può essere sottovalutato. Allo stesso tempo c’è da ricordare che per i trasgressori è anche prevista la galera sino ad un massimo di tre anni per i casi di recidiva.

La via dello streaming illegale talvolta guarda anche con profondo legame ai canali VPN. Di per sé, la tecnologia è legale e rappresenta uno strumento consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti. NordVPN, la migliore VPN attualmente in rete, offre un ottimo servizio ed è in offerta con un prezzo scontatissimo