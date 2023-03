Proscenic T31: la migliore friggitrice ad aria del 2023 compatibile con Alexa e con funzioni smart

Abbiamo provato la friggitrice ad aria Proscenic T31, la quale ha una capacità notevole di ben 15 litri e può essere utilizzata come un forno a posizionamento libero, se necessario. Inoltre, grazie agli accessori inclusi, è possibile cuocere un intero pollo o diversi spiedini contemporaneamente. Per coloro che cercano una friggitrice ad aria calda con una grande capacità e robustezza, Proscenic offre un’ottima soluzione. Questa azienda è un leader nel campo degli elettrodomestici “intelligenti” da diversi anni e il suo modello di friggitrice ad aria calda a fornetto Proscenic T31 presenta molte opzioni e caratteristiche aggiuntive rispetto ai modelli precedenti. La friggitrice consente di realizzare molte diverse tipologie di cottura e di prendersi cura dell’alimentazione sana della famiglia, offrendo la possibilità di preparare piatti leggeri, senza grassi, salutari e cotti a puntino. Grazie alla tecnologia a circolo veloce di aria calda utilizzata per cuocere i cibi, questa friggitrice ad aria calda funziona come un vero e proprio fornetto da utilizzare ogni volta che se ne ha bisogno. Inoltre, è dotata di 12 programmi preimpostati ed è estremamente facile da utilizzare. Grazie alla sua grande capacità di 15 litri e all’inclusione di tutti gli accessori necessari per friggere, grigliare, arrostire, cuocere al forno ed essiccare, questa friggitrice ad aria calda è l’ideale per famiglie numerose e per coloro che desiderano portare in tavola ogni giorno piatti salutari e gustosi. La Proscenic T31 è dotata di un kit di accessori completo e di alta qualità, ideale per sfruttare appieno le diverse modalità di cottura disponibili. Il kit comprende 2 vassoi di cottura, adatti alla cottura su due livelli, e un vassoio di gocciolamento (dimensioni 27,4 x 29,7 x 17,9 cm), oltre a una forcella girarrosto, 8 spiedini per griglia con i relativi attacchi, una pinza da rosticceria e un cestello ruotante a gabbia per una cottura ancora più uniforme e rapida di patatine fritte e altri cibi. Con questo set di accessori, sarà possibile cucinare facilmente polli interi, frutta secca, torte, pane e grigliate, oltre a realizzare numerose ricette dolci e salate, senza la necessità di acquistare altri accessori separati. Caratteristiche Il modello di friggitrice ad aria a fornetto di cui si parla è uno dei modelli più capienti in commercio, con una capacità di ben 15 litri, che lo rende ideale per famiglie numerose o per cucinare per ospiti. Questo modello presenta un design interno a due livelli, che consente di cuocere una grande quantità di cibo in una sola volta e di girare le pietanze facilmente durante la cottura. Grazie alla sua finestra trasparente ampia, la cottura può essere facilmente monitorata e controllata. Il prodotto misura 38,8 cm in larghezza, 40,8 cm in altezza e 34,1 cm in profondità, con dimensioni interne di 29,7 cm in larghezza, 17,9 cm in altezza e 27,4 cm in profondità. Inoltre, il peso del prodotto è di 9 kg. Il suo design compatto ed elegante si integra perfettamente con il resto della cucina, aggiungendo un tocco moderno ed esteticamente gradevole. Il nostro Test La Proscenic T31 è una friggitrice ad aria che si distingue per il suo design elegante e la qualità dei materiali impiegati. Ciò garantisce un piacevole impatto visivo in cucina e un’ottima adattabilità a qualsiasi stile di arredamento. Le dimensioni, pari a 40,8 × 38,8 × 34,1 centimetri, sono compatte rispetto alla capienza interna di 15 litri. L’elettrodomestico occupa poco spazio sul piano di lavoro, ma consente comunque un utilizzo pratico sia per famiglie numerose che per coppie o single. La console comandi è ampia e moderna, con un selettore a rotella e numerosi pulsanti touch con icone grafiche intuitive, il tutto completato da un display con indicazioni ben leggibili. La friggitrice dispone di 12 programmi preimpostati, utili per preparare diverse ricette premendo solo un tasto. In alternativa, la temperatura può essere regolata manualmente da 35°C a 250°C e i settaggi dei programmi possono essere modificati per personalizzare la durata e la temperatura. Tra le funzioni disponibili, si segnalano l’essiccazione di frutta e verdura e la modalità Keep Warm per mantenere le pietanze calde. Per garantire cotture rapide ed uniformi, è dotata di una resistenza elettrica da 1700 W e della tecnologia TurboAir, che garantisce una circolazione dell’aria calda a 360° in modo da evitare che l’esterno del cibo diventi troppo secco mentre l’interno rimane crudo. Questo modello può essere considerato uno dei elettrodomestici smart, poiché gestibile tramite l’app Proscenic compatibile con sistemi Android e iOs. Tra le funzioni disponibili da remoto, è possibile impostare il preriscaldamento a bassa temperatura in modo da trovare la friggitrice pronta per la cottura al ritorno a casa. L’app offre anche un ricettario online con oltre 100 preparazioni e la possibilità di condividere consigli con altri utenti. Chi possiede Alexa o Google Assistant può accendere e spegnere la friggitrice con la voce e impartire altri comandi. La dotazione di accessori è completa e comprende due vassoi forati, una teglia, una forcella girarrosto, otto spiedini, una pinza per rosticceria e una gabbia girevole per una cottura uniforme e senza interruzioni. Tecnologia Turbo Air La tecnologia utilizzata per la cottura ad aria calda, nota come Turbo Air, consente una circolazione dell’aria a 360°, generando e distribuendo il calore in modo uniforme per una cottura veloce e perfetta. Il risultato è un cibo morbido all’interno e croccante e gustoso all’esterno. Grazie alla cottura ad aria calda, è possibile utilizzare fino all’80% di grassi in meno, garantendo un’alimentazione quotidiana leggera, ben digeribile e salutare, senza compromettere il gusto naturale degli alimenti.

Materiali

La qualità e la composizione dei materiali utilizzati negli apparecchi di cottura rappresentano un aspetto molto importante da considerare. I materiali devono essere sicuri per la salute, non devono rilasciare sostanze nocive o creare cattivi odori.

La Proscenic T31 garantisce anche questo aspetto, poiché è realizzata con materiali sicuri, senza BPA e PFO. Le parti interne su cui viene posizionato il cibo sono in acciaio inossidabile, rivestite con uno strato antiaderente in Teflon e facilmente lavabili anche in lavastoviglie.

Funzionalità

Il funzionamento è molto semplice grazie al suo pannello di controllo digitale touch. Ci sono 12 programmi preimpostati disponibili (patatine fritte, pollo, carne, verdure, pesce, gamberi, pizza, bacon, calamari, pastellati), che possono essere selezionati facilmente senza dover impostare manualmente temperatura e timer.

Tuttavia, la temperatura (da un minimo di 35°C a un massimo di 205°C) e il tempo possono essere impostati manualmente tramite una manopola. È anche possibile selezionare il preriscaldamento e il mantenimento in caldo, combinando diverse funzioni.

Grazie alla funzione di combinazione, è possibile personalizzare la cottura in soli tre passaggi: selezionando la temperatura, il tempo e la modalità di mantenimento in caldo. In questo modo, offre un’esperienza di cottura altamente personalizzata e facile da gestire per qualsiasi tipo di piatto.

Con un rumore massimo di soli 55 db, il funzionamento della friggitrice ad aria è discreto e non fastidioso, consentendo di utilizzarla in qualsiasi momento della giornata senza disturbare chiunque si trovi in prossimità della cucina. Questo fa della friggitrice una soluzione ideale per chi vuole godersi la comodità della cottura ad aria senza dover sopportare rumori fastidiosi.

Funzione girarrosto

La friggitrice è dotata di una funzione girarrosto che consente di cuocere un intero pollo arrosto in modo impeccabile.

La cottura è uniforme e il risultato è un pollo morbido e succoso all’interno, con una croccante e gustosa crosticina all’esterno, senza l’utilizzo di olio o altri grassi. Grazie alla circolazione dell’aria calda, la cottura è perfetta e uniforme, garantendo un risultato delizioso ad ogni utilizzo.

Funzione essiccatura

La Proscenic T31 offre anche un’interessante funzione di essiccazione, che consente di essiccare frutta e verdura mantenendone il sapore e i nutrienti, per creare gustosi snack o per conservarle più a lungo.

Per utilizzare questa funzione, basta posizionare la frutta o la verdura affettata a 90° all’interno della friggitrice per un’ora. In alternativa, è possibile essiccare gli alimenti alla stessa temperatura, ma per un tempo più lungo, per conservarli più a lungo. In entrambi i casi, la friggitrice garantisce un risultato perfetto e delizioso.

Funzione promemoria

La friggitrice è dotata di un’altra caratteristica interessante che rende il suo utilizzo ancora più pratico e comodo: la funzione promemoria.

Questa funzione avvisa quando è il momento giusto per girare il cibo durante la cottura, evitando il rischio di dimenticare questo passaggio importante. In questo modo, la cottura diventa ancora più uniforme e impeccabile, garantendo un risultato perfetto ad ogni utilizzo.

Funzionalità Smart

La Proscenic T31 offre una comoda e innovativa funzione grazie alla sua app dedicata “Proscenic”, disponibile per smartphone Android e iOS.

Grazie all’app, è possibile controllare la propria friggitrice ad aria da remoto, gestendo la cottura, il preriscaldamento e altre operazioni in modo facile e veloce. Inoltre, la app offre oltre 30 gustose ricette in lingua italiana, ma è possibile aggiungere facilmente le proprie ricette personali e quelle degli altri utenti Proscenic.

Inoltre, è possibile utilizzare comandi vocali con Alexa e Google Assistant per controllare il funzionamento della propria friggitrice ad aria in modo ancora più semplice e comodo. In questo modo, offre un’esperienza di cottura altamente personalizzata e tecnologicamente avanzata.

Conclusioni

La friggitrice ad aria è il modello ideale per garantire un’alimentazione sana e leggera per tutta la famiglia, grazie alla sua struttura a fornetto e alla capacità di 15 litri, che consente di cucinare molte porzioni su due livelli o utilizzando gli accessori in dotazione, come il girarrosto, gli spiedini o la gabbia girevole, con una particolare attenzione alla cottura sana, povera di grassi e salutare. Il pannello touch consente un’esperienza d’uso facile e intuitiva, con 12 programmi preimpostati, funzione di mantenimento al caldo, preriscaldamento e promemoria per girare i cibi durante la cottura.

I materiali costruttivi sono di alta qualità, robusti, resistenti e privi di BPA e PFO, garantendo la massima sicurezza per la salute. Il design elegante e compatto, inoltre, rende la friggitrice Proscenic T31 anche esteticamente gradevole e facile da pulire. Grazie all’App dedicata, è possibile accedere a un ricco ricettario e salvare le proprie ricette personali, gestendo la friggitrice anche a distanza.