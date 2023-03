Lidl, questo elettrodomestico è il sogno di tutte ed ora costa pochissimo

Lidl è diventata una delle catene di discount più famose in Italia negli ultimi anni, offrendo una vasta selezione di prodotti di alta qualità a prezzi convenienti. Dai prodotti alimentari alle bevande, a quelli per la casa e gli elettrodomestici, essa offre un’ampia gamma di prodotti a prezzi imbattibili rispetto alla concorrenza. Vediamo insieme una delle proposte offerte per questa nuova settimana.

Lidl: un’occasione da prendere al volo!

Come dicevamo precedentemente, Lidl vende anche elettrodomestici per la pulizia della casa e per la cucina. Tra questi spicca l’impastatrice planetaria del marchio SilverCrest. Questa è perfetta per coloro che amano impastare e realizzare ricette dolci o salate, ma non hanno molto tempo da dedicare alla preparazione degli impasti. Grazie alla sua potenza di 600 W e alla capacità di 5 litri, questa impastatrice è in grado di mescolare gli ingredienti in modo uniforme e veloce.

L’impastatrice planetaria in offerta da Lidl è dotata di un sistema di mescolamento planetario, che assicura una miscelazione uniforme degli ingredienti. Inoltre, il braccio orientabile permette di raggiungere tutti i lati della ciotola durante la miscelazione, assicurando che gli ingredienti siano ben amalgamati tra loro. Non manca poi il paraspruzzi con apertura di riempimento, un gancio per impastare e una frusta per mescolare. Grazie a questi accessori, è possibile preparare una vasta gamma di impasti per dolci, focacce, pizze e molto altro ancora.

Perché acquistare un’impastatrice planetaria? Molto semplice. L’elettrodomestico solo per questa settimana (è possibile vederlo sul volantino che va dal 13 al 19 marzo) viene venduto alla modica cifra di 89,00 euro.