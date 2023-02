L’impastatrice è uno strumento di cucina fondamentale per la buona riuscita degli impasti, o comunque per facilitare la vita di chi tutti i giorni si deve cimentare con operazioni simultanee abbastanza complesse. Sul mercato si trovano tantissimi modelli altrettanto differenti, uno dei migliori è sicuramente quello di Electrolux, oggi disponibile con uno sconto del 40%.

L’idea di avere ogni giorno i coupon Amazon sul proprio smartphone, scoprendo in esclusiva assoluta anche le offerte ed i prezzi migliori della giornata stessa, è possibile approfittando del canale Telegram dedicato, che potete trovare direttamente a questo link.

Electrolux, la sua impastatrice planetaria è scontatissima oggi

Uno sconto molto interessante è stato attivato sulla planetaria Electrolux EKM5550, un prodotto caratterizzato da un design in acciaio inox, quindi di altissima qualità, con motore a 1200W e 10 velocità di utilizzo, dotata di tutti gli accessori pensabili, tra cui fruste, gancio, montatore a neve e simili, per finire con ciotola (anch’essa in acciaio inox) dotata di coperchio anti-schizzi. Le dimensioni non sono proprio ridottissime, parliamo infatti di 360 x 370 x 210 mm, ma compensa in eleganza e con la presenza di un ring led che illumina direttamente la ciotola stessa.

Il prezzo è fortemente scontato nel periodo corrente, infatti parte da un listino di 399 euro, per scendere poi verso i 249 euro previsti oggi, godendo di una riduzione effettiva del 37% rispetto allo stesso listino (ACQUISTATELA QUI). Siamo consapevoli essere un prezzo complessivamente ancora abbastanza elevato, ma vi possiamo assicurare essere un prodotto di qualità assoluta, impreziosito giustappunto da tanti aspetti che lo rendono unico nel suo genere e molto speciale.