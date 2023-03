Xbox ufficializza il nuovo controller Velocity Green

Il colosso americano Microsoft ha da sempre curato l’aspetto della sua console da gaming Xbox. Da diverso tempo, infatti, l’azienda propone svariate versioni del controller di questa console. Una delle ultime arrivate, in particolare, è la nuova versione Velocity Green.

Xbox, arriva ufficialmente il nuovo controller Velocity Green

Il colosso americano Microsoft ha da poco presentato ufficialmente una nuova versione del controller della sua console da gaming. Come già accennato, si tratta della versione denominata Velocity Green. Questa versione si caratterizza e si distingue dalle altre per la sua colorazione per l’appunto verde.

Questa colorazione è presente non solo sul controller, ma anche su alcuni tasti e sugli stick analogici.

Sul retro, invece, il controller risulta bianco e i grilletti neri. Questa nuova vivace colorazione va così ad aggiungersi alle altre disponibili al momento, tra cui Shock Blue, Pulse Red, Electric Volt, e Deep Pink. Tutti gli interessati potranno acquistare questa nuova versione del controller ad un prezzo di 59,99 euro.

Sul blog ufficiale, l’azienda ha inoltre spiegato le caratteristiche speciali di questo controller:

“I vantaggi del controller wireless Velocity Green vanno ben oltre l’estetica: questa generazione di controller Xbox è ricca di funzioni che aggiungo valore al gameplay, tra queste troviamo, per esempio, l’impugnatura antiscivolo dei grilletti, dei pulsanti sul retro e della custodia posteriore per un maggiore controllo. Il D-pad ibrido fornisce input precisi e familiari, mentre la durata della batteria fino a 40 ore consente di giocare ininterrottamente per lunghi periodi di tempo, rendendo le sessioni di gioco più soddisfacenti”.