Xbox Game Pass, ecco i giochi gratuiti di marzo

Continua l’appuntamento mensile per le new entry del catalogo di videogiochi per tutti gli abbonati al servizio gaming Xbox Game Pass. Il mese di marzo si apre infatti con ben sei nuovi titoli di rilievo a cui avranno accesso gratuitamente tutti gli abbonati senza costi aggiuntivi. I nuovi videogiochi sono stati resi noti direttamente sul sito ufficiale di Xbox.

Xbox Game Pass, l’azienda rivela ufficialmente i nuovi giochi inclusi a marzo

Per il mese di marzo 2023 tutti i videogiocatori di Xbox Game Pass più accaniti potranno guidare a ben sei nuovi titoli di rilievo. Come accennato in apertura, infatti, sul sito ufficiale di Xbox sono stati rivelati ufficialmente i nuovi videogiochi. Si tratta in particolare di ben sei nuovi titoli, tra cui anche Dead Space 2 e 3. Ecco qui di seguito i nomi di tutti i videogiochi inclusi nell’abbonamento per questo mese.

• Guilty Gear -Strive disponibile su Cloud, Console e su PC a partire dal 7 marzo

• Dead Space 2 solo su Cloud EA Play a partire dal 9 marzo

• Dead Space 3 solo su Cloud EA Play a partire dal 9 marzo

• Valheim (Game Preview) su Console a partire dal 14 marzo

• Sid Meier’s Civilization VI su Cloud, Console e su PC a partire dal 16 marzo

• Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition su Console e su PC a partire dal 21 marzo

Insomma, si tratta di tanti videogiochi a cui ora gli abbonati potranno giocare senza costi extra. Ricordiamo che in questi giorni sono stati rivelati anche i videogiochi inclusi nell’abbonamento del rivale Sony, ovvero con i piani in abbonamento a PlayStation Plus. Si tratta in particolare di Battlefield 2042 (disponibile sia su PS4 sia su PS5), Minecraft Dungeons (disponibile su PS4) e Code Vein (disponibile su PS4).