Elite 7, la cantante brasiliana Anitta entra a far parte del cast

Poteva entrare chiunque nel cast della serie più attesa di sempre, e invece a dominare i piccoli schermi ci sarà la cantante e regina di tantissimi tormentoni, Anitta. Proprio così, la brasiliana reciterà in Elite 7 e farà impazzire il pubblico.

Elite 7: in arrivo grandi spoiler sulla nuova stagione

La notizia è stata confermata da Netflix e dalla cantante stessa tramite un post congiunto sui social media. Anitta, nota per le sue collaborazioni con artisti italiani come Fred De Palma, si calerà nei panni di un personaggio misterioso di cui non si conosce ancora il nome.

Cosa sappiamo finora sulla trama di Elite 7? La serie si concentrerà principalmente sul personaggio di Ivàn, alle prese con la perdita del padre ucciso nella sesta stagione e la difficile relazione con il suo ex ragazzo. Inoltre, ci saranno problemi tra Sara e Raùl, e Isadora dovrà fare i conti con la complicata relazione con la famiglia di Dídac.

Il cast della settima stagione vedrà il ritorno di molti volti noti come Álvaro de Juana, Valentina Zenere, André Lamoglia, Carmen Arrufat, Álex Pastrana, Ana Bokesa, Ander Puig e Nadia Al Saidi. In più, Omar Ayuso farà il suo ritorno dopo l’assenza nella sesta stagione. Tra le new entry, oltre ad Anitta, ci saranno anche Alejandro Albarracín, Gleb Abrosimov, Iván Mendes, Fernando Líndez, Mirela Balic e Maribel Verdú.

Non abbiamo ancora una data di uscita ufficiale per Elite 7, ma considerando che la sesta stagione è uscita lo scorso novembre, possiamo presumere che i nuovi episodi saranno disponibili su Netflix entro la fine del 2023 o l’inizio del 2024.