Netflix: a Marzo vi consigliamo di guardare queste tre serie tv

Netflix ha annunciato già da qualche giorno le novità in arrivo per il mese di marzo 2023. In questo articolo, vi presentiamo le serie tv, i film e i documentari più attesi disponibili sulla piattaforma di streaming o già presenti sull’elenco.

Netflix: cosa scegliere di guardare in base ai propri gusti

Tra le serie tv più attese del mese di marzo 2023 troviamo “Stranger Things 4“. La quarta stagione della serie di successo ritorna con nuovi episodi che promettono di essere ancora più spaventosi e misteriosi delle precedenti. Inoltre, arriverà su Netflix anche la serie “The Witcher: Blood Origin”, uno spin-off della popolare serie “The Witcher”. La serie come ben sappiamo racconterà la storia degli inizi dei Witcher, i cacciatori di mostri, e sarà ambientata in un mondo diverso da quello visto nella serie principale.

Per quanto riguarda i film, il mese di marzo 2023 sarà caratterizzato da molte novità interessanti. In primo luogo, arriverà “La via del male”, un thriller psicologico diretto da David Fincher e interpretato da Brad Pitt. Il film racconta la storia di un serial killer che terrorizza una piccola città americana, e dell’agente dell’FBI che cerca di catturarlo. Cisaranno poi “The Gray Man”, un film d’azione diretto dai fratelli Russo e interpretato da Ryan Gosling e Chris Evans, e “The Chair”, una commedia diretta da Jay Duplass e interpretata da Sandra Oh.

Quanto ai documentari più attesi, segnaliamo “A Life on Our Planet 2”, il sequel del documentario di David Attenborough che esplora l’impatto dell’uomo sull’ambiente. In questo nuovo episodio, Attenborough ripercorre le conseguenze del cambiamento climatico e propone soluzioni per salvare il nostro pianeta. Ma anche “The Social Dilemma 2”, il sequel del documentario che ha sollevato una serie di questioni sull’impatto dei social media sulla società, e infine “The Last Dance: 20 anni dopo”, un documentario sulla storia dei Chicago Bulls e della loro leggendaria squadra degli anni ’90.