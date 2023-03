Android, 10 app del Play Store diventano solo oggi gratis

Il grande merito di Android nel corso degli anni è stato quello di tenere una linea ben precisa portandola avanti e modificandola pian piano. Effettivamente il robottino verde ha tenuto intatta la sua essenza, quella della versatilità, includendo gradualmente delle piccole novità all’interno di una piattaforma che oggi sembra esprimere in ogni suo aspetto la perfezione a cui gli utenti aspiravano. Non ci sono dubbi infatti che nessun sistema operativo possa essere paragonato a quello Android quando si parla di libertà di utilizzo. Tutti possono essere in grado di personalizzare al meglio la loro piattaforma e il loro smartphone, chiaramente con l’ausilio di qualche applicazione o tema. Tutto ciò è direttamente disponibile tramite il Play Store di Google, il market più famoso del mondo che peraltro oggi lancia una grande promozione su tanti contenuti al suo interno.

Android regala oggi all’interno del Play Store tanti titoli a pagamento da scaricare gratis

La lista in basso è quella che vi serve se volete scoprire quali sono i migliori titoli da scaricare gratis dal Play Store. Torneranno a pagamento nei prossimi giorni.