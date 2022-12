Android, Play Store in festa con 10 app e giochi a pagamento gratis oggi

Tirare in ballo i vari sistemi operativi per capire quale sia il migliore soprattutto in ambito mobile, risulta oggi quasi inutile. Per la maggior parte degli utenti, soprattutto per quanto concerne la grande versatilità, pare che Android risulti molto più congeniale. Apple mette a disposizione infatti un sistema operativo altrettanto completo ma che manca di qualche elemento utile, come le grandi offerte che ogni giorno arrivano sul Play Store di Google dedicato agli utenti Android. Anche oggi infatti sembra essere la giornata perfetta per scaricare gratuitamente dei contenuti direttamente dal Play Store, il quale provvederà a ripristinarli a pagamento tra qualche giorno. Il nostro consiglio è infatti quello di approfittare nel più breve tempo possibile per non restare a bocca asciutta.

Esistono poi tante altre offerte che sono esule da applicazioni e giochi: si tratta di quelle che riguardano il mondo di Amazon. È chiaro che nessuno può monitorarle quotidianamente, ma esiste un modo per averle direttamente sul proprio smartphone in maniera gratuita. Basta iscriversi al nostro canale Telegram ufficiale, il quale infatti provvederà a propinare agli utenti le migliori soluzioni di giornata con tanti codici sconto disponibili. Troverete all’interno del canale già oltre 70.000 utenti iscritti. Clicca qui per accedere gratis.

Android regala gratis questi titoli a pagamento: ecco la lista completa con i link per il download

Qui in basso la lista con i contenuti che potete scaricare direttamente dal Play Store di Google: