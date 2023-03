La tendenza healthy degli ultimi anni ha portato alla nascita, e alla conseguente diffusione, di tantissimi estrattori di succhi, uno di questi è disponibile su Amazon ad un prezzo davvero ridicolo, data la presenza di uno sconto effettivo del 50% sul listino originario.

Ogni giorno sul canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid potete trovare le offerte Amazon ed anche i coupon gratis, in questo modo sarete sempre sicuri di avere libero accesso ai prezzi più bassi, anche senza doverli cercare, poiché arriveranno direttamente sul vostro smartphone in esclusiva assoluta. Premete qui per entrare.

Sconto del 50% su uno dei prodotti più interessanti

Lo sconto del 50% è applicato in esclusiva assoluta per un brevissimo tempo, un prezzo che risulta ancora essere abbastanza elevato, poiché è pari a 89 euro, ma che confrontato con il listino originario di 179 euro, e quindi con uno sconto del 50%, permette a tutti gli effetti di comprendere l’effettiva portata della singola promozione (LINK ACQUISTO).

Il marchio è H.Koenig, si tratta a tutti gli effetti di un estrattore di succo a freddo, in grado di raggiungere la velocità di 60 giri al minuti, ed essere perfettamente utilizzabile per frutta e verdura, la spremitura è lenta, per mantenere la qualità dei frutti che si andranno ad inserire. Realizzato prevalentemente in acciaio inox, ha una capacità complessiva di 1 litro, con potenza massima raggiungibile di circa 400W, è realizzato senza BPA.

Lo sconto, come vi diciamo sempre, è disponibile per un periodo di tempo estremamente limitato, di conseguenza dovete prestare attenzione a prendere rapidamente una decisione, così potrete risparmiare sull’acquisto senza rinunce.