WhatsApp per tablet, eccolo nella sua versione Beta

Si avvicina l’avvento di WhatsApp pensato nella sua versione tablet. Gli utenti che utilizzano l’app di messaggistica stavano chiedendo a gran voce questa nuova esperienza a Meta, la quale non ha mai negato la possibilità che ci potesse essere in futuro una versione di WhatsApp funzionante anche per i tablet.

La novità ha sempre tardato ad arrivare e in realtà non si è ancora compreso il perché di questa decisione tardiva, oggi però gli utenti che hanno voglia di utilizzare WhatsApp su tablet possono ben sperare. Nell’ultima beta di Android si evince che l’interfaccia grafica cambia drasticamente, ma almeno lo fa in meglio. Andiamo subito a scoprire di seguito maggiori dettagli a riguardo.

WhatsApp, la novità per i tablet che (quasi) tutti stavano aspettando

Immagini su un’ipotetica versione tablet girano sul web già da tempo, ma non erano altro che screenshot ingranditi dell’app normale. L’UI odierna, invece, è stata pubblicata da WABetaInfo e mostra una divisione a due colonne nel momento in cui si orienta orizzontalmente il dispositivo: a sinistra troviamo l’elenco delle chat e a destra la chat selezionata.

Dunque, non si parla di un qualcosa di innovativo, essendo che è una tipologia di servizio già offerta da Telegram e Facebook Messenger. Tuttavia, questo non può che essere giudicato come un vero e proprio “salto di qualità” da parte di WhatsApp.

Ecco quando arriverà la versione ufficiale

Da Giugno 2021, l’app di messagistica di Meta ha incominciato a fare sul serio con la versione multi-dispositivo, concretizzatasi in seguito alle dichiarazioni di Mark Zuckerberg proprio a WABetaInfo relative a un reale interessamento verso quella feature, anche se è da un po’ che non si sono verificati reali sviluppi della faccenda.

Difatti, è da un anno che Meta sta parlando di voler creare una versione dell’app per tablet e per iPad, ma purtroppo la situazione, da 14 mesi a questa parte, non è cambiata un granché.

Qualche movimento è avvenuto con l’ultima versione dell’app, ossia la numero 2.23.5.9, che sembra poter essere fruibile da tutti coloro che partecipano al programma beta. Tuttavia, scarseggia la presenza di informazioni e date ufficiali riguardanti un rilascio al grande pubblico.