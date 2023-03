TIM a marzo è pazza, le offerte Wonder FIVE e SIX distruggono Vodafone con 100GB

Il periodo è quello perfetto per cambiare gestore ma soprattutto per rientrare alla base. Tutti gli utenti che durante gli ultimi anni hanno abbandonato il proprio provider potranno fare marcia indietro scegliendo una delle offerte che gli verranno proposte. TIM è sicuramente uno dei gestori più attivi sotto questo punto di vista e lo sta dimostrando con delle offerte totalmente stravolte rispetto al passato.

TIM: le nuove offerte Wonder sono un fiore all’occhiello per la campagna di marzo, si arriva fino a 100GB in 5G

Ora che TIM ha deciso di mettere a repentaglio la leadership degli altri gestori, si può notare come sia stato facile farlo. Effettivamente ci sono due offerte che stanno rubando il palcoscenico agli altri provider, i quali hanno dalla loro convenienza e quantità. TIM aggiunge a tutto questo anche la qualità, la quale non può assolutamente essere messa in dubbio.

La prima offerta è sicuramente la Wonder Five, promo che parte subito forte in merito ai contenuti proponendo minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi da inviare a chiunque. Inoltre la connettività al web è garantita con 70 giga in 5G per navigare sul web ogni giorno. Il prezzo mensile con cui è possibile sottoscrivere la promo Wonder Five è di soli 7,90 euro.

Segue poi la sorella maggiore, ovvero quella Wonder Six che è stata proposta da TIM a moltissimi utenti per un rientro. Al suo interno 1000 messaggi e minuti illimitati proprio come nel caso della Wonder Five. Qui però ecco 100 giga in 5G per navigare in internet. Il prezzo mensile equivale a soli 9,90 euro.