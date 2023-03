TIM, l’operatore telefonico batte tutti con la sua ultima promo

TIM ha recentemente lanciato una nuova offerta che ha sconvolto il mercato delle telecomunicazioni in Italia. L’offerta, chiamata TIM Super, offre una serie di vantaggi e servizi ai suoi clienti, che la rendono una delle migliori offerte sul mercato.

TIM: quali sono i costi della promozione?

La nuova offerta TIM Super include chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati e una quantità generosa di dati per navigare su Internet. Inoltre, TIM Super offre anche una serie di servizi aggiuntivi, come la possibilità di guardare film, serie TV e contenuti sportivi in streaming, senza alcun costo aggiuntivo.

Ma le novità della promo TIM non finiscono qui. Infatti, l’offerta permette anche di accedere a servizi di assistenza tecnica specializzata, con un servizio di supporto telefonico dedicato e l’opzione di prenotare un appuntamento per la risoluzione di eventuali problemi.

Uno degli aspetti più interessanti di TIM Super è la sua flessibilità. Infatti, l’offerta dà modo di personalizzare il proprio piano tariffario in base alle proprie esigenze. Ad esempio, è possibile scegliere la quantità di dati da includere nella propria offerta, così come la durata del contratto e il costo mensile. Detto questo, è giunto il momento di conoscere i costi di TIM Super. Il prezzo parte da soli 9,99 euro al mese per i primi 12 mesi, con una spesa successiva di 14,99 euro al mese.

In ogni caso, il costo include tutti i vantaggi e i servizi sopra elencati, senza costi aggiuntivi o sorprese inaspettate. Ma anche una serie di promozioni e sconti esclusivi su una vasta gamma di prodotti e servizi.