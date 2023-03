GTA: San Andreas, un fan immagina la remastered in Unreal Engine 5

Grand Theft Auto: San Andreas è ritenuto uno dei migliori capitoli della saga di GTA mai realizzati. La storia, unita alle ambientazioni e ai personaggi, hanno rapito milioni di utenti che hanno seguito le vicende di CJ con estremo interesse.

Con il debutto della GTA Trilogy The Definitive Edition, gli utenti speravano di poter tornare nell’area di San Andreas e trovare la stessa magia. Così, purtroppo non è stato, ma ci ha pensato TeaserPlay a farci sognare.

Come mostrato sul canale YouTube ufficiale di TeaserPlay, ecco come potrebbe apparire Grand Theft Auto: San Andreas realizzato in Unreal Engine 5. Già da un primo sguardo, la resa appare nettamente migliore della Definitive Edition ufficiale realizzata da Rockstar Games.

Un utente ha provato ad immaginare come potrebbe apparire la versione remake di GTA: San Andreas in Unreal Engine 5

La versione next-gen del titolo rapisce per l’assoluta qualità estetica che il motore grafico è in grado di restituire. I paesaggi sembrano assolutamente fotorealistici e la qualità dei volti è altissima.

Importantissimo anche il ray-tracing che permette di aumentare il livello di dettaglio e di immersività nel mondo di gioco. Nel video mostrato su YouTube, tuttavia, spiccano alcuni problemi come le animazioni degli alberi, le esplosioni o la sincronizzazione dell’audio con il labiale.

Tuttavia, trattandosi del lavoro di un fan, si tratta di problemi di secondaria importanza. Infatti, questo video mostra come la buona volontà dei fan e la passione per un titolo importante come GTA: San Andreas possano portare alla creazione di un capolavoro. Se poi l’opera immaginata da un utente supera anche la remastered ufficiale, il tutto diventa ancora più ironico.