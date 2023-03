Pokémon Detective Pikachu, il film potrebbe presto avere un sequel

Il sequel di Pokémon Detective Pikachu sembra sempre più vicino. La pellicola targata Legendary Entertainment e dedicata al famosissimo franchise sembra aver trovato il proprio regista.

Dietro la macchina da presa ci sarà Jonathan Krisel, co-creatore della serie intitolata Portlandia. Il regista è attualmente in trattativa per il ruolo ma gli esperti del settore sembrano concordi nell’indicare che si tratta solo di una formalità.

Ricordiamo che Krise ha anche scritto e prodotto la serie Portlandia. Il regista ha scritto e diretto Baskets, una serie che ha come protagonista Zach Galifianakis. Importante citare anche la scrittura della scenggiatura per The Kings of Summer.

Si inizia a muovere qualcosa per il sequel in live action di Pokémon Detective Pikachu, trovato il possibile regista per il secondo capitolo del franchise

Sicuramente il regista vorrà fornire la propria visione creativa sul film dedicato a Detective Pikachu. Il primo script della storia sarà affidato a Chris Galletta e ci aspettiamo ulteriori revisioni e cambiamenti per la trama finale..

Il primo capitolo di Pokémon Detective Pikachu è stato diretto da Rob Letterman e aveva un cast d’eccezione. Tra le star di Hollywood presenti nella pellicola possiamo citare Ryan Reynolds, Ken Watanabe, Justice Smith e Kathryn Newton.

Al momento non è chiaro se i protagonisti della prima pellicola torneranno anche nel sequel. Lo stato dei lavori è ancora in fase di pre-produzione, quindi non si hanno informazioni certe sul cast e sulle tempistiche di uscita.

La distribuzione è stata curata da Warner Bros con una uscita nelle sale a maggio 2019. Trattandosi del primo film in live action dedicato al mondo dei Pokémon, l’accoglienza è stata estremamente positiva. Gli incassi a livello globale hanno superato i 430 milioni di dollari.