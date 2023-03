Germi e batteri, fatta un’incredibile scoperta

I germi e i batteri sono organismi microscopici che si trovano in ogni parte del mondo, nell’aria, nell’acqua stagnante, nel suolo e nelle rocce e nel nostro corpo soprattutto nella bocca e nell’intestino.

I germi sono organismi microscopici unicellulari che includono anche virus e funghi. I batteri sono organismi unicellulari con diverse forme e dimensioni.

La maggior parte dei batteri presenti sulla Terra sono batteri utili e indispensabili per l’equilibrio dell’ecosistema. Basti pensare ai batteri della nostra flora batterica, utili per la digestione e l’assorbimento di nutrienti, oppure germi e batteri utilizzati per la produzione di alcuni alimenti come il formaggio e il pane.

Altri invece sono estremamente nocivi e possono portare all’insorgenza di patologie estremamente gravi, che possono portare anche alla morte come polmonite e meningite.

Scoperta sui germi e i batteri

Nel mondo sono presenti circa mille miliardi di specie batteriche ed è difficile fare una stima della quantità precisa di microrganismi presenti.

Tuttavia si stima la presenza di circa di 10^30 cellule e si conosce che la maggior parte dei germi e dei batteri presenta una lunghezza di circa 0,001 mm, quindi se si impilassero uno sopra l’altro tutti questi microrganismi presenti sulla Terra, si raggiungerebbe la lunghezza di circa 10 miliardi di anni luce. Per dare un’estimazione delle lunghezza basti pensare che essa sarebbe tale da riuscire ad avvolgere la Via Lattea più di 20.000 volte.

Nonostante la lunghezza incredibile, la fila di batteri non sarebbe facile da individuare poiché estremamente piccola, sarebbe infatti 75 volte più sottile di un capello.