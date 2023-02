La farina 00 è una delle farine più utilizzate in cucina in Italia e in molti altri paesi. Tuttavia, negli ultimi anni si è parlato della sua potenziale pericolosità per la salute umana. In questo articolo, esploreremo cosa è la farina 00, quali sono i rischi associati al suo consumo e cosa si può fare per ridurre i potenziali rischi.

La farina di tipo 00 è la farina bianca che viene più lavorata in assoluto e viene ottenuta dalla macinazione del chicco del grano con l’eliminazione del germe che contiene vitamine, minerali, acidi grassi e aminoacidi, e la crusca che è ricca di fibre.

Con l’eliminazione di questi elementi, la farina diventa povera di nutrienti e rappresenta un rischio per la salute umana. Presenta un elevato indice glicemico, cioè viene immediatamente digerita e assorbita dal nostro organismo provocando un picco di zucchero nel sangue.

L’aumento del livello di zucchero nel sangue può portare a una serie di problematiche serie per la salute, tra le tante l’obesità, il diabete e le malattie cardiache. Inoltre, la farina 00 è stata associata anche a un aumento dell’infiammazione cronica nel corpo.

Valide alternative alla farina 00

L’utilizzo continuo di questi prodotti raffinati risulta deleterio per il nostro organismo. Sarebbe consigliabile quindi l’utilizzo di altri tipi di farina che non hanno un impatto così negativo sulla salute.

Si raccomanda quindi l’utilizzo di farine integrali o non raffinate, oppure meglio ancora macinare del grano duro biologico direttamente nelle proprie abitazioni attraverso l’acquisto di mulini a pietra casalinghi.

Per i più innovativi, si possono utilizzare anche le controverse farine a base di insetti.